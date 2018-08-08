«Коптим стекла на свечках!»: 11 августа 2018 года Луна загородит Солнце в Иркутске на 45%

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T10:30:30+03:00

Частное лунное затмение 11 августа 2018 года в Иркутске: как и когда посмотреть.

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Совсем недавно жители Иркутска наблюдали лунное затмение. А в субботу, 11 августа 2018 года, произойдет частное лунное затмение. Видно его будет по всей Европе и Азии. А в Иркутске Луна перекроет солнечный диск практически наполовину. С чем это связано, безопасно ли и когда посмотреть?

-Сразу скажу – солнцезащитные очки совершенно не подходят для того, чтобы смотреть на Солнце, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm директор обсерватории ИГУ Сергей Язев. –Надо вооружиться основательнее. Есть старый дедовский способ – взять стекло и закоптить его, например, на свечке. Если завалялась старая дискета –тоже отлично подойдет.

Честно говоря, сегодня легче закоптить стекло, чем найти дискету. Поэтому вечером дружно зажигаем свечку – и за дело. Иначе частное солнечное затмение 11 августа 2018 года просто не увидишь. Единственное, что в момент, когда Луна наедет на Солнце, все вокруг потемнеет.

-Но полной темноты не будет, - продолжает Сергей Язев. – Все-таки 45% -это не так уж и много для затмения. А вот бояться, что оно отрицательно повлияет на здоровье, не стоит. Такого не будет. Собственно говоря, что произойдет? Просто Луна на какое-то время загородит нам Солнце. И все. При лунном затмении – тень Земли падает на Луну. И все это – на короткий промежуток времени.

Когда же смотреть на небо в ожидании частного солнечного затмения?

-В 17.32 оно начнется для жителей Усть-Илимска, в 17. 37 – для братчан, в 17.46 для иркутян, - рассказывает Сергей Язев. - Максимум частного солнечного затмения на севере области ожидается в 18.22-18.26, в Иркутске – в 18.33.

Частное солнечное затмение в Иркутске завершится в 19.18.