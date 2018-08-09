2018-08-09T08:29:26+03:00
Экономика

Сельхозпроизводители Иркутской области держат цены: с начала года местная продукция практически не подорожала

По темпам роста стоимости товаров за полугодие Приангарье на 10 месте в Сибири
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Статика подсчитала, в каких регионах Сибири жить дешевле.Статика подсчитала, в каких регионах Сибири жить дешевле.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Зарплаты в регионе не растут. Цены тоже. Это в принципе всем ясно. Однако Иркутскстат подсчитал в подробностях и в сравнении с соседями по Сибири - где, как и насколько изменилась ситуация. По данным статистики, цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,6%. Сейчас по темпам роста цен мы делим 9-10 место с Омской областью. Это весьма неплохо, если учесть, что в СФО входит 12 регионов.

-Медленнее, чем в Иркутской области, росли цены только в Республике Алтай и Новосибирской области, увеличившись за это время на 1,4-1,5%, - сообщает Иркутскстат. -А выше всего инфляция зафиксирована в Алтайском крае - 2,3%.

Справедливости ради статистики отмечают, что стоимость товаров в Алтайском крае, как и в Кемеровской области, исключительно невысока, гораздо ниже, чем в других регионах Сибири. Чемпионом же по невысокой стоимости как товаров, так и продуктов, и услуг, является Омская область. Здесь наиболее низкая стоимость продуктового набора - 3457 рублей, тогда как в самом дорогом регионе Сибири - в Забайкалье - 4556 рублей. В Иркутской области минимум, сколько придется потратить на питание - 4184 рублей.

Большой поддержкой для иркутских семей стало сдерживание цен иркутскими сельхозпроизводителями. С декабря стоимость их выросла всего на 0,3%. При этом достаточно серьезно выросла стоимость перевозок на грузовом транспорте, дороже обходятся строительные работы. Необходимо сказать, что рост тарифов в этой сфере в Иркутской области -4,8%, а в Томской - 27%.

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