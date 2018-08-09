2018-08-09T09:46:46+03:00
Дом. Семья

Лягушка-путешественница: черная квакша «зайцем» пробралась в чемодан к туристам в Таиланде и прилетела в Сибирь

Необычную находку иркутские отпускники отдали в зоогалерею
Валерия ХАЛАНОВА
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в Таиланде лягушка залезла в багаж туристов из Иркутска и "зайцем" прилетела в Сибирь. Фото: Иркутска зоогалерея.в Таиланде лягушка залезла в багаж туристов из Иркутска и "зайцем" прилетела в Сибирь. Фото: Иркутска зоогалерея.
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Необычную находку обнаружили в своем багаже иркутяне, вернувшись из отпуска в Таиланде. Среди вещей они увидели… маленького лягушонка. Необычная для наших «широт» внешность сразу выдала, откуда родом «турист». Путешественник запрыгнул в багаж явно еще в Таиланде и «зайцем» пролетел в самолете. Так и оказался в Иркутске. Что делать с крохой? Семья отвезла его в иркутскую зоогалерею. Все-таки к заморским гостям и подход нужен соответствующий. Новый климат – уже стресс, плюс – длительное путешествие, да и что предпочитает на обед, у лягушонка же не спросишь. Породу специалисты мини-зоопарка определили сразу - это узкоротая лягушка или микроквакша. Для России обитатель крайне редкий!

- Мы видим представителя этого вида второй раз в жизни, - комментирует координатор галереи Людмила Ивушкина. - Лягушонок еще маленький, должен вырасти более чем в два раза. Малыш абсолютно здоров и аппетит отменный: сразу после помещения в подходящий террариум съел таракана.

Сейчас квакша находится на карантине. Посмотреть на диковинку можно будет через десять дней.

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