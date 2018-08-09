2018-08-09T09:51:07+03:00
Происшествия

Солдат из Бурятии отделался штрафом в 150 тысяч рублей за убийство

Суд признал мужчину виновным в превышении пределов самообороны
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Солдат из Бурятии отделался штрафом в 150 тысяч рублей за убийствоСолдат из Бурятии отделался штрафом в 150 тысяч рублей за убийствоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итоги суда над солдатом в Бурятии стали поводом для споров. Военнослужащий отделался штрафом за… убийство. Причем сумма, которую он обязан заплатить, не такая уж и большая. Всего 150 тысяч рублей за жизнь человека.

А произошла трагическая история в ноябре 2017 года в Кяхтинском районе. Солдат гостил у своей любовницы, решил остаться у нее до утра. А ночью в дом заявился брат девушки, который был пьян. Он увидел незнакомца в постели сестры и набросился на него с кулаками, угрожая расправой. Однако силы оказались неравны. Солдат, защищаясь, схватил доску и крепко приложился к нападавшему. От полученных травм последний скончался.

- В связи с тем, что гражданин полностью возместил знакомой и его семье материальный ущерб и компенсировал моральный вред, родственники погибшего ходатайствовали о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

Суд пошел навстречу семье погибшего. Солдата признали виновным в превышении пределов самообороны. Однако было опасение, что он не станет платить деньги, потому судебные приставы предупредили мужчину, что в этом случае он станет фигурантом уже другого уголовно дела.

В итоге государство получило от солдата все 150 тысяч рублей.

Стоит сказать, что в соседнем регионе, в Иркутской области за убийство наркомана многодетный отец получил 5 лет в колонии строгого режима. Он настаивал, что защищал семью от неадекватного мужчины и уголовное дело сначала было возбуждено за превышение пределов самообороны, однако позже статью переквалифицировали на более тяжелую. Юристы часто сходятся во мнении, мол, доказать самооборону крайне сложно. Так что надо полагать, что у солдата из Бурятии нашлись неопровержимые свидетельства того, что он действительно пытался спасти себя всеми способами.

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