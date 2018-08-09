Сергей Левченко: все пойдет по плану

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-09T12:15:08+03:00

Сергей Левченко: - В этом году в регионе планируется собрать 880 тысяч тонн зерна. Фото: Леонид МИРОНОВ.

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В рамках рабочей поездки в Усольский район губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил несколько сельхозпредприятий и посмотрел, как идет уборка урожая. Также глава региона уделил серьезное внимание социальным объектам - проверил, как идут работы на площадках строительства и ремонта. В завершение визита губернатор провел в Усолье-Сибирском выездное заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области, где заявил о грядущем старте первой иркутской пятилетки.

Сельхозпроизводителям компенсируют затраты на ГСМ

Усольский район, как известно, - житница Приангарья, и губернатор первым делом отправился в поля, где вовсю идет уборка урожая.

К примеру, предприятие «Большееланское» уже выполнило планы уборочной страды на 60%. Глава региона посетил зернохранилище сельхозорганизации, пообщался с работниками, которые не только получают достойную зарплату, но и чувствуют постоянную заботу об их здоровье. Два года назад для сотрудников предприятия построили фельдшерский пункт, где они регулярно проходят медицинский осмотр.

Также Сергей Левченко посетил Биликтуйскую молочно-товарную ферму АО «Железнодорожник», которая знаменита наличием робототехники.

- Робот трудится безупречно. Коров не путает, каждую кормит, как надо, - рассказал главе региона руководитель предприятия Виктор Лифантьев.

В 2016 году «Железнодорожник» приступил к реализации инвестиционного проекта по развитию молочного животноводства. Сначала был введен в эксплуатацию коровник на 200 голов. Сейчас заканчивается строительство родильного блока, где одновременно смогут находиться 80 ожидающих потомства коров. Здесь же разместится профилакторий для телят, где они будут набираться сил с рождения и примерно до 2 недель. Инвестпроект рассчитан до 2020 года. Его стоимость - 306 млн рублей.

Размер субсидий из областного бюджета с начала реализации инвестпроекта - 73,1 млн рублей.

Еще одна гордость «Железнодорожника» - зернохранилище. Комплекс по переработке и сушке зерна немецкой фирмы Petkus был запущен в 2015 году. Его сердце - сушилка, которая способна перерабатывать 30 тонн зерна в час.

Сергей Левченко отметил, что в этом году в регионе планируется собрать 880 тыс. тонн зерна.

- Исходя из стратегии развития агропромышленного комплекса, которую мы берем за основу при разработке госплана, к 2020 году по производству зерна нам нужно выйти на 1 млн тонн. Это позволит не только закрыть внутреннюю потребность, но и экспортировать излишки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – сказал губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что уборочная кампания в Иркутской области пройдет в установленные сроки. Для этого предприняты все необходимые меры, в том числе по поддержке аграриев.

- На возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов сельхозпроизводителям из областного бюджета будет выделено 200 млн рублей, - заявил Сергей Левченко. - Такое решение было продиктовано резким повышением цен на топливо в период весенне-полевых работ. Сейчас Министерство сельского хозяйства Иркутской области принимает необходимые для получения компенсации документы. Средства регионального бюджета будут доведены до аграриев до конца августа.

Кроме того, в связи с ростом цен на ГСМ на поддержку в области растениеводства из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительно выделяется 5 млрд рублей. Иркутская область получит 52 млн рублей из этих средств, что тоже станет хорошей поддержкой нашим сельхозпроизводителям.

В Усолье-Сибирском нужно строить новую школу

Во время посещения социальных объектов глава региона ознакомился с процессом строительства нового Дома культуры в поселке Железнодорожном.

Когда-то здесь был клуб, но он сгорел более 20 лет назад. Возводить новый начали лишь в конце 2016 года, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Финансирование из областного и местного бюджетов составило около 80 млн рублей.

Общая площадь здания - 1495 м2. Новый Дом культуры смогут одновременно посещать 250 человек. В учреждении запланированы зрелищная и клубная зоны, а также служебно-бытовые помещения; предусмотрено оснащение световым и звуковым оборудованием, мебелью и оргтехникой. Для того чтобы маломобильные группы населения могли беспрепятственно попасть на 2-й этаж здания, в Доме культуры установлен пассажирский лифт.

Еще одна особенность этого объекта - спортивный зал. При ДК планируется открыть различные секции, студию бального танца.

Представитель подрядной организации заверил губернатора, что здание будет полностью готово к середине сентября этого года.

В поселке Железнодорожном завершается строительство Дома культуры. Фото: Леонид МИРОНОВ.

Из поселка Железнодорожного делегация правительства Иркутской области отправилась в Усолье-Сибирское, где Сергей Левченко посмотрел, как образовательные учреждения готовятся к новому учебному году.

После посещения школы № 5 губернатор дал поручение проработать вопрос замены окон и частичного ремонта полов.

- Сделать это необходимо до наступления холодов, - подчеркнул глава региона.

Следующей в программе визита стала школа № 12, где губернатор заявил о необходимости в возведении в Усолье-Сибирском нового учреждения образования, а точнее, о завершении долгостроя.

Последний начали сооружать практически вплотную к 12-й школе еще в советское время. Потом объект заморозили, а далее он каким-то образом оказался в частной собственности.

- С учетом того, что в 12-й школе дети учатся в две смены, необходимо решить вопрос по достройке этого объекта, - подчеркнул Сергей Левченко. - Необходимо рассмотреть вопросы выкупа недостроенного здания, проведения экспертизы, проектирования и строительства. Таким образом, мы сможем решить задачу по переводу школ на односменный режим работы.

Также в рамках осмотра объектов образования глава Приангарья ознакомился с результатом капитального ремонта кровли школы № 16. Из областного бюджета на эти цели было выделено 1 млн 600 тыс. рублей.

Кроме того, 2 года назад на средства регионального бюджета здесь был выполнен капитальный ремонт спортивного и актового залов на сумму более 3 млн рублей. В 2017 году по программе «Народные инициативы» приобретена школьная мебель.

- На протяжении последних десятилетий Усолье-Сибирское попадало в категорию депрессивных городов. За это время здесь многое пришло в упадок. По результатам нашей прошлой поездки из областного бюджета были выделены деньги на ремонт роддома и туберкулезного диспансера, который будет завершен до конца этого года. В обновлении нуждаются и образовательные учреждения, ведь они были построены еще в советское время, - сказал губернатор.

Сергей Левченко также подчеркнул, что в ближайшие 2 года количество детей в школах и детских садах Иркутской области вырастет на 7400 человек.

- В этой связи нам необходимо уделять вопросам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений самое пристальное внимание, - заявил глава региона.

Губернатор предложил засучить рукава

В Усолье-Сибирском губернатор провел первое выездное заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Участие в нем приняли депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин, профильные министры, главы муниципальных образований, представители общественности.

Сергей Левченко напомнил, что Комитет, или, как его еще называют, Госплан Иркутской области, был создан в начале июля этого года для выполнения важнейшей задачи - разработки и реализации первого пятилетнего плана развития Приангарья, который предполагается принять в октябре-ноябре 2018 года и ввести в действие с 1 января 2019-го.

- Сразу скажу и хочу настроить всех присутствующих: речь идет не о какой-то истории на злобу дня, а о долгосрочной политике Иркутской области, - заявил губернатор. - Первый пятилетний план рассчитан до 2023 года. Он будет исключительно прагматичным, конкретным, реализуемым и охватит все территории нашего региона. По ходу реализации плана мы уже в 2019 году начнем формировать задачи на следующие периоды. Так что предлагаю всем засучить рукава и приготовиться к большой и долгой государственной работе. При этом иркутская пятилетка не должна и не может быть только инициативой со стороны области. Нам необходима обратная связь от каждого муниципального образования, от общественных организаций, граждан. Госплан - это совместный проект всех жителей области, это в прямом смысле слова народный план региона на перспективу.

Губернатор объявил о старте первой иркутской пятилетки.Фото: Леонид МИРОНОВ.

Сергей Левченко подчеркнул, что Иркутская область сейчас - один из успешных российских регионов.

- Наш опыт изучают не только в России, но и за рубежом, о нем пишут в прессе, - констатировал глава региона. - За 2,5 года команда, которую мы собрали, доказала принципиальную возможность достижения хороших результатов за счет внедрения новых практик управления и реализации социальных задач. Мы взяли хороший темп по строительству и капитальному ремонту социальных объектов. Более двух сотен социальных строек - такого в Приангарье не было много лет и даже десятилетий. Есть и крупные промышленные стройки. Впервые за долгие годы в Иркутской области начали осваивать целину, в 2017 году собран рекордный урожай зерновых. Строятся новый аэропортовый комплекс, Ледовый дворец, другие важнейшие инфраструктурные объекты. За счет повышения качества управления доходы бюджета Иркутской области выросли более чем на 30%. Почти в два раза сократился уровень государственного долга Приангарья относительно 2015 года. По этим показателям Иркутская область сегодня входит в пятерку лидеров по России, а по сбору федеральных налогов мы в этом году вообще оказались вторыми в общероссийском рейтинге.

Теперь на базе накопленного опыта мы можем и должны идти дальше, ставить новые задачи. Достигнутые экономические успехи мы намерены конвертировать в конкретные социальные результаты - уровень и качество жизни людей. Для этого в 2018 году в регионе начинается реализация принципиально новой не только для Приангарья, но и в целом для России программы развития.

Зарплаты бюджетников должны стать самыми высокими в Сибири

Говоря о задачах госплана, губернатор подчеркнул, что зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири.

- С 2019 года врачам, учителям, некоторым другим категориям работников бюджетной сферы будет производиться ежегодная единовременная выплата: в 2019 году - 10 тыс. рублей, в 2020 году - 20 тыс. рублей и далее в таком же объеме каждый год. Сейчас идет проработка механизма выплат, конкретное решение будет принято уже до конца августа, - заявил глава Приангарья.

Среди других задач губернатор назвал преодоление социальных разрывов и сокращение бедности, недопущение роста энерготарифов выше уровня инфляции, введение предельной наценки на социально значимые товары, курс на поддержку местного сельхозпроизводителя, строительство миллиона квадратных метров доступного жилья, промышленный рост, возведение новых медицинских центров и поликлиник, увеличение продолжительности жизни, пересмотр экологической ответственности крупного бизнеса, повышение качества ремонта и строительства дорог, кратное снижение незаконных рубок леса, повышение эффективности расходов областного бюджета на строительные работы.

- В России такого государственного планирования не было вот уже 30 лет, - отметил Сергей Левченко. - В результате произошло сокращение государственного регулирования экономики, что негативно сказалось на уровне жизни населения и привело к появлению социальных разрывов. Мы не какие-то романтики или идеалисты. Все успешные страны мира давно внедрили в жизнь плановые механизмы. Неолиберальный миф о глобальном «свободном рынке» теряет все больше сторонников. Большинство сильных экономик как раз планируют свое развитие, бережно расходуют деньги, предпочитают долгосрочные капиталовложения с высокой социальной отдачей. За примерами далеко ходить не надо: у нас под боком Китай, который успешно живет по пятилетним планам. Европейские страны тоже поняли, что нельзя все отдавать на откуп рынку. Пора и нам усиливать значимость планового подхода, менять саму роль государства в экономике.

На заседании губернатор призвал глав муниципальных образований вносить предложения в госплан.

- Давайте решать эту задачу широко и системно, не ограничиваясь только какими-то узкими сферами, - обратился к участникам заседания глава региона. - Жду от вас активного отклика и обратной связи.

В рамках обсуждения темы участники встречи подняли вопросы проектирования и перспектив строительства социальных объектов, помощи бизнесу, кадровой проблемы в сфере образования и поддержки учителей, развития инфраструктуры городов, поселков и сел региона.

Мэр Свирска Владимир Орноев отметил, что муниципалитеты устали жить одним бюджетным годом, не видя перспективы.

- План необходим, - подчеркнул он. - Город Свирск готов стать пилотной территорией по переходу на пятилетнее муниципальное планирование. Призываю коллег-мэров также включиться в эту работу. Сильные муниципалитеты - сильная Иркутская область.

По итогам заседания депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что обязательно расскажет коллегам о той практике, которая сейчас нарабатывается в регионе.

– Темпы социально-экономического развития в Иркутской области выше, чем в России. С вас нужно брать пример! - заявил парламентарий.

Губернатор отметил, что в ближайшее время выездные заседания Государственного комитета по планированию пройдут и в других районах Приангарья.

- Мы все должны принять участие в создании пятилетнего плана! - заявил Сергей Левченко. - Я думаю, каждый мэр хорошо знает, что необходимо сделать в той или иной территории. Однако важно говорить не только о первоочередных вещах, но и заниматься перспективным развитием. Если мы наладим обратную связь, то вы увидите, насколько четко и последовательно пойдет работа. Важно помнить, что в этом заинтересованы все жители Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Предложения в пятилетний план развития Приангарья принимает Министерство экономического развития Иркутской области.

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Материал подготовлен и издан ООО «Агентство «Комсомольская правда» - Байкал».