Достойно. По-европейски. Отель "Европа" ждет гостей Иркутска

СЕГОДНЯ 11:54 2018-08-10T12:39:14+03:00

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Всякий путешественник отлично знает, что выбор отеля - отнюдь не пустячный вопрос. От правильности этого выбора напрямую будет зависеть уровень вашего комфорта в поездке, будь она развлекательным путешествием или ответственной бизнес-командировкой.

Выбирая гостиницу в Иркутске, остановитесь на отеле "Европа" - и это будет выбор точный и со всех сторон привлекательный. Среди прочих отелей города именно "Европа" приятно выделяется сочетанием всех характеристик, без которых нет действительно хорошей гостиницы.

Фото: архив отеля "Европа"

Удобно добраться, удобно гулять.

Первый важный момент - исключительно удачное расположение. Согласитесь, это много значит: от отеля очень быстро и без проблем можно добраться до любых ключевых точек Иркутска. Здание "Европы" находится в шаговой близости к известным туристическим зонам города: к экзотическому 130 кварталу, центральному парку, драматическому и музыкальному театру. При этом сам отель расположен так, что уличный шум не будет беспокоить постояльцев. Иркутск - старый город с богатой историей, так что возможность просто выйти из отеля и в свое удовольствие прогуляться по его улицам - особенно ценна для занятого командировочного!

В районе отеля расположены удобные транспортные развязки, так что постояльцы могут в любое время без проблем уехать в любом направлении - в деловой центр города, в аэропорт, в Листвянку. Это удобство отмечают все гости отеля.

Фото: архив отеля "Европа"

Здание отеля построено всего 13 лет назад: "Европа" - одна из самых молодых гостиниц Иркутска. Здание, как и внутренние интерьеры, выдержано в строгом классическом стиле - что и привлекает людей с хорошим вкусом. Это та самая "неувядающая классика", так заметно выделяющаяся на фоне многих, признаемся, довольно безликих отелей города.

Внутренняя отделка в каждой мелочи соответствует современным требованиям удобства и эстетики. Качественная деревянная мебель, благородное цветовое решение номеров, современная европейская сантехника - какой бы номер вы не выбрали, вы будете жить по-европейски.

Фото: архив отеля "Европа"

О самом главном: о номерах.

В отеле имеется 70 номеров 5 категорий - эконом (1-2местные), стандарт (1-2местные), бизнес, и люкс - различающихся как по площади, так и по наполнению. Как видите, номера есть для гостей с любыми вкусами и предпочтениями. Немаловажно, что даже сняв более скромный номер, гость "Европы" может пользоваться всеми возможностями, предоставляемыми отелем.

Фото: архив отеля "Европа"

В каждом номере имеется все необходимое для спокойного отдыха. Более того - в каждом номере, независимо от его класса, оборудована полноценная рабочая зона (как минимум - рабочий стол, за которым можно удобно расположиться для работы с компьютером и деловыми бумагами).

Фото: архив отеля "Европа"

Конечно, максимум возможностей - в номерахкласса Люкс, которые называются «Джуниор Свит»: это и простор апартаментов, и более изящный стиль отделки, и роскошные кровати, и панорамные окна. В номерах выделены обеденная, спальная, рабочие зоны, соответственно оформленные и меблированные.

6 номеров серии «Джуниор свит» нашей гостиницы ожидают самых взыскательных гостей Иркутска. Площадь таких номеров - до 45 кв. м. - однокомнатный, и 70 кв. м. двухкомнатный, изысканное художественное оформление, а кроме того - у каждого номера есть свое особенное преимущество (например - настоящий камин, или современная инфракрасная сауна в номере).

Фото: архив отеля "Европа"

Все, что нужно в бизнес-поездке.

В отличие от многих гостиниц Иркутска, "Европа" предоставляет в распоряжение своим гостям прекрасно оборудованный конференц-зал - для проведения тренингов, семинаров, мастер-классов и т.п. В конференц-зале имеется экран 4х5 м, безотказно работающий wi-fi, системы регуляции освещения и кондиционирования. Полный комплект интерактивного оборудования предоставляется в аренду.

На базе отеля могут проводиться и активно проводятся мероприятия типа конференций выездных школ, в том числе - с привлечением большого числа иногородних гостей. Команда тренеров обычно проживает в номерах отеля, проводя свои лекции/мастер-классы/школы на нашей базе.

Фото: архив отеля "Европа"

Для проведения приватных деловых встреч имеется комната для переговоров.

Кстати, вот информация, которая, несомненно, заинтересует бизнес-аудиторию Иркутска и постоянных гостей отеля. В самых ближайших планах руководства "Европы" - реконструкция одного из этажей гостиницы. Здесь будут оборудованы три конференц-зала с самым современным техническим наполнением и улучшенной акустикой. Учтите это при долгосрочном планировании бизнес-мероприятий.

Большая часть гостей "Европы"- люди, ценящие комфорт не только бытовой, но и деловой. В отеле - постоянный поток командировочных гостей, большей частью мужчин. Многие гости останавливаются в отеле буквально годами, предпочитая его всем прочим гостиницам Иркутска.

В любое время можно проводить встречи, переговоры, воспользоваться конференц-оборудованием, вести полноценный бизнес-процесс, буквально не выходя из отеля и даже номера. Практически во всех номерах оборудована полноценная рабочая зона, необходимая человеку в деловой поездке. Не только ночевать, но и полноценно работать прямо в номере - вот возможность, которую ценят наши гости.

Все для комфорта гостей: ресторан, трансфер, тренажерный зал.

Фото: архив отеля "Европа"

В отеле "Европа" имеется собственный круглосуточно работающий ресторан, в меню которого - интересные блюда классической европейской кухни. Гости отеля не ограничены какими-то временными рамками и могут питаться по любому удобному для них графику. Кроме того, ресторан принимает и иркутян: отменно вкусные бизнес-ланчи, возможность проводить здесь банкеты и праздники привлекают многих горожан.

И конечно, на ожидаемо высоком уровне в "Европе"оказываются все типичные отельные услуги: трансфер по городу, услуги прачечной, бесплатный для гостей отеля отлично оборудованный тренажерный зал. Для гостей, занимающихся спортом и не желающих прерывать тренировочный процесс, это действительно удобно.

Качеством сервиса руководство "Европы" заслуженно городится: оно налаживалось годами и неукоснительно поддерживается на достойном уровне. В отеле - приветливый персонал, который с готовностью поможет гостям с решением любых проблем, от обычных до самых деликатных.

Приезжайте и убедитесь - в иркутской гостинице "Европа" удобно работать и комфортно отдыхать.

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