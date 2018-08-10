СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-10T13:00:22+03:00

ДТП с маршруткой под Иркутском, в котором пострадали 12 человек: СК начал проверку. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

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Следователи и полицейские продолжают выясняют подробности ДТП с маршруткой. Напомним, авария произошла в районе поселка Чистые Ключи в Шелеховском районе. На 37-ом километре трассы Сибирь микроавтобус Fiat Ducato, который ехал из Слюдянки в Иркутске, столкнулся с кроссовером Kia Sportage.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутску, в аварии пострадали 12 человек, в том числе один ребенок - все пассажиры маршрутного такси. Водитель и женщина, находящая в салоне легковушки, не получили травм. 10 пострадавших доставили в центральную больницу Шелехова, но двое от госпитализации отказались.

- Серьезных травм ни у кого нет, - рассказали врачи этого медучреждения. - В основном у пациентов - ушибы, растяжения, небольшие царапины.

Пока врачи оказывают помощь пострадавшим, сотрудники ГИБДД выясняют все подробности произошедшего.

- Водитель Kia Sportage не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречку, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительной информации он был трезв.

СК проводит свое расследование. Следователи начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью пассажиров маршрутного такси. Значит ли это, что водитель перевозил людей с нарушениями? Ответ на этот вопрос станет ясен после тщательной проверки.