Воспоминания выпускника бывшего ИВВАИУ: После учебы поехали отдыхать на Байкал

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-10T13:29:36+03:00

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Военной карьере Хамрокула Обруева можно позавидовать! Он начал службу в стратегической дальней авиации, защищал интересы страны на ядерном полигоне в Казахстанской ССР, а после занимал должности военкома в Джизакской области Узбекистана. Сейчас мужчине уже 72 года, в почетной отставке он любит вспоминать студенческие годы, которые провел в Иркутском военном авиационном инженерном училище.

- Я ведь совсем недавно узнал, что его больше нет, - с горечью признается Хамрокул Обруев. – Очень жаль! Ведь в училище была лучшая учебная база, все виды самолетов, которые существовали тогда, находились на аэродроме, а самое главное, что процесс обучения организовали так, что обычные юнцы превращались в высококлассных специалистов.

Но прежде предстояло пройти жесткий отбор. В 1962 году, когда Хамрокул поступал в училище, конкурс был 40 человек на место. Из двухсот абитуриентов зачислили лишь пятерых. Среди них был и Обруев, которому предстояло на протяжении трех лет разбираться в эксплуатации самолетов и двигателей.

Хамрокул Обруев изучал эксплуатацию самолетов и двигателей в бывшем ИВВАИУ

- В то время как раз грянул Карибский кризис, - вспоминает выпускник. - С нашего взвода двоих курсантов собирались отправить на Кубу для прохождения службы, но потом противостояние сверхдержав закончилось. Мы продолжили спокойно учиться. Главным «учебником» был тогда самолет Ту-22, который сейчас модернизировали до Ту22М3 и который успешно показал себя в Сирии. Жили мы в казармах, в увольнения частенько ходили в город, знакомились с девушками. Два раза были на Байкале за время учебы. И после выпускного тоже рванули туда отдыхать.

А потом жизнь раскидала по разным уголкам земного шара Хамрокула и его однокурсников. Основной состав направили в Благовещенск, а его одного – в Казахстан. Там Обруев прослужил 8 лет на должности старшего техника самолета дальней авиации Ту-95, и там, увы, был облучен. Получил инвалидность. Но службу не бросил!

- Был военным комиссаром Зааминского района, - говорит Хамрокул Обруев. - Мемориальный комплекс в этом районе построен под моим руководством. После был военкомом Бахмальского района, где создал мемориальный комплекс в кишлаке «Новка». А мемориальный комплекс в Галляаральском районе – сейчас главная его достопримечательность.

«Где бы он не служил - всегда с должным вниманием относился к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, воспитанию патриотической молодежи», - так отзываются о Хамрокуле Обруеве те, кто знаком с ним лично.

У выпускника бывшего ИВВАИУ шестеро внуков

Китель выпускника бывшего иркутского авиационного училища украшают десятки различных медалей и орденов. Он и сейчас не сидит без дела, а продолжает участвовать теперь уже в общественной жизни. А еще Хамрокул Обруев может похвастаться большой семьей. У него два сына, дочь и шестеро внуков.

Выражаем благодарность общественному деятелю Марату Ибрагимову за помощь в подготовке материала!