СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-10T13:44:19+03:00

Школьница о падении балясины со здания в Иркутске: На месте пенсионерки могла быть я

Семиклассница собиралась пройти там, куда рухнула декорация, но женщина ее опередила

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- Мы с мамой шли от автобусной остановки. Она помедлила, чтобы положить телефон в сумку, - вспоминает 13-летняя школьница Таня. – И вдруг раздался грохот откуда-то сверху. Я обернулась и увидела бабушку на земле. У нее из головы хлынула кровь. Рядом валялась эта деревянная штука, упавшая с крыши. А ведь на месте пострадавшей могла быть я, ведь собиралась пройти там же… Видимо, уберег ангел-хранитель!

Пенсионерка, которой на голову упала балясина в Иркутске, находится в крайне тяжелом состоянии

ЧП на улице Дзержинского в Иркутске произошло 9 августа. Обрушилась балясина (точеный столбик перил - элемент декора. - Прим. ред.) здания аптеки № 1. На помощь 64-летней пенсионерке первыми бросились полицейские, которые оказались неподалеку: они попытались остановить кровотечение, вызвали скорую помощь. Случайные прохожие тоже не остались равнодушными: искали салфетки, платки – все, что можно было приложить к ране. Бригада врачей подоспела на место уже через 5 минут.

- Врачи прооперировали женщину, - сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области. - Сейчас пациентка переведена в палату реанимации. Однако ее состоянии оценивается как крайне тяжелое.

Тем временем Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области начата проверка. Дело в том, что здание аптеки № 1 признано памятником истории и культуры. В 2008 году проводилась его инвентаризация, и состояние посчитали удовлетворительным. Сейчас здание находится в частных руках. Сотрудники службы теперь устанавливают актуальный состав собственников для выездной проверки.

- По ее результатам собственнику будет выдано предписание о принятии неотложных мер, направленных на восстановление элементов декора объекта культурного наследия, а также на приведении технического состояния иных элементов в нормативный вид, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Утром 10 августа сотрудники службы уже осматривали место происшествия и зафиксировали факт обрушения балясины, а также выявили, что аналогичные элементы декора демонтированы - вероятно, для недопущения повторного обрушения.

Кроме того, хозяевам аптеки № 1 теперь может грозить административный штраф за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов России. Сумма для физических лиц - 20 тысяч рублей, для юридических – 100 тысяч.

СПРАВКА «КП»

Здание было построено по проекту известного иркутского архитектора Алексея Кузнецова в 1898 - 1901 годах для частной аптеки провизора Моисея Григорьевича Писаревского. Дом поставлен на государственную охрану решением Иркутского облисполкома в июне 1980 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре объектов культурного наследия.