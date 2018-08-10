2018-08-10T15:44:18+03:00
Общество

Известную силачку Оксану Кошелеву из Иркутска обманули на двойной продаже квартир

Всего пострадали 20 дольщиков: проиграли суд и не смогли вернуть деньги
Яна ЛИСИНА
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Вот в этом доме и были двойные продажи квартир.Вот в этом доме и были двойные продажи квартир.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Эта громкая история тянется уже несколько лет. В 2016 году «Комсомолка» писала, как иркутянка Наталья Вахрамеева неожиданно узнала, что ее квартиру в строящемся доме по улице Ядринцева перепродали. Правда, тогда женщина и еще около 20 человек, оказавшихся в такой же ситуации, были полны надежд вернуть свое жилье. Не вышло. Очередной суд проиграла и Оксана Кошелева. В Иркутске ее знают как женщину-скалу. Она тягает вертолеты, КамАЗы и трамваи, но схватку за собственные квадратные метры она выиграть не смогла.

- Как сирота я через суд получила законную комнату, - рассказывает Оксана. - Отдельная история, как долго я этого добивалась и в каком состоянии мне досталась недвижимость. В итоге удалось ее продать за небольшие деньги. Заняла порядком у знакомых, наскребла чуть больше миллиона рублей и купила квартиру, став дольщиком.

Друзья посоветовали Оксане обратить внимание на новостройку по улице Ядринцева. Квартиры там продавал подрядчик. Всем известно: вариант выгодный. Кошелева выбрала однушку площадью 49 квадратов на 9-м этаже 14-этажной высотки за 1,2 млн рублей. Счастливое событие произошло в 2010 году.

- Я видела, как кипит стройка, - говорит Оксана. - На тот момент стояла лишь коробка. Подрядчик заверил, что через год дом сдадут, показал все документы, и мы заключили договор переуступки.

Оксана вложила в квартиры деньги, которые получила от продажи "сиротской" комнаты.

Оксана вложила в квартиры деньги, которые получила от продажи "сиротской" комнаты.

То, что на тот момент было просрочено разрешение на строительство, ни Оксану, ни многих других дольщиков не смутило. В компании божились, что новое вот-вот получат. И действительно, через некоторое время будущие жильцы увидели, как рядом с их блок-секцией растет другая. Тем более что рядом стояли еще несколько уже заселенных высоток, возведенных той же фирмой. Не смущало дольщиков и то, что дома строятся на земле Минобороны. Кто-то просто не вникал в такие нюансы, другие не видели никакой опасности. Знали: практика, когда на ведомственной земле возводят дома и затем через суд оформляют документы, существует. Только бесплатный сыр, как известно, бывает лишь в мышеловке…

- Ни через год, ни через три дом так и не был достроен, - поясняет Оксана. - Застройщик все ссылался на временные трудности, просил подождать еще немного.

В это время Оксана и десятки других дольщиков начали судиться за получение неустойки и продолжали ждать новоселья. Свет в конце тоннеля появился в 2015-м, когда о банкротстве застройщика объявили официально. Доводить стройку до ума взялась другая компания.

- Я помчалась в офис, предоставила все документы на квартиру, - говорит Оксана. - Специалисты их приняли. Сказали: мол, ждите, скоро.

Еще через месяц иркутянка снова приехала в офис - поинтересоваться, когда же все-таки сможет приступить к обустройству своей однушки. Не найдя в обеденное время никого на месте, решила съездить на Ядринцева. И…

- Открываю дверь, а там бригада делает ремонт, - вспоминает Оксана. - Спрашиваю, что и по какому праву они тут делают. А они: «Ремонт!» Говорю: «Кто впустил? Я - владелец квартиры». А они мне: нет, мол, хозяин здесь другой, он их и нанял.

Тот самый владелец приехал, как только получил звонок от рабочих, и предоставил документы на право собственности. В такой же ситуации, как Оксана, оказалось еще 20 человек. Истории каждого как под копирку. О том, что квартиры перепроданы, узнавали случайно. Начались судебные тяжбы, прокурорская проверка. На гендиректора обанкротившейся стройкомпании возбудили уголовное дело.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2013 года было подписано по доверенности, который выдал 118-й отдел Государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ, но на самом деле этот отдел был расформирован еще в 2011 году, - поясняют в прокуратуре. – Это и стало основанием для разбирательств.

То есть, по сути, стройка шла без разрешительных документов. Сейчас уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано в суд. Потерпевшими официально признаны четверо, среди них и Кошелева. Но даже если гендиректора накажут, жилье Оксана вряд ли сможет вернуть. Все суды дольщики проиграли. Почему?

- Неважно, кто первым купил квартиру. Вопрос в добросовестности приобретения, - комментирует арбитражный управляющий Александр Шерстянников (застройщик - банкрот, поэтому назначено внешнее управление. - Прим. авт.). - Те люди, которые купили вторыми жилье, не мошенники. Они ни о чем не знали, приобретая квартиры. Право собственности подтверждено документально.

Суд защищает права добросовестных покупателей.

Служители Фемиды вполне обоснованно встают на сторону вторых покупателей. Действительно, в 2015 году ныне законные владельцы квартир также приходили в компанию, которая достраивала дом, и покупали жилье официально, регистрировали право собственности. О том, что есть и другие покупатели, они не знали. Факт, что знали, требуется доказать. Нюанс прописан и в постановлении Верховного суда. Словом, кто первым получил документы в Росреестре, того и квартира. И что мешало пострадавшим дольщикам сделать это первыми?

- Было старое разрешение на строительство, - поясняют юристы, - выданное ранее 2005 года. А по закону в таком случае договоры долевого участия не регистрировались в Росреесте. Это сейчас является обязательной процедурой, а раньше было иначе. Поэтому в суде аргумент и не был засчитан.

Единственной надеждой дольщиков теперь остается получить хоть какую-то компенсацию. Правда, и здесь шансов мало. Активов у обоих застройщиков нет.

- Я буду подавать апелляцию и бороться дальше, как бы малоперспективно это ни было, - заключает Оксана Кошелева.

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