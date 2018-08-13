СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-12T08:08:49+03:00

Погода в Иркутске на 13 августа: в городе ожидается тридцатиградусная жара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дожди и грозы будут идти лишь в западных и северных районах Иркутской области

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Новая рабочая неделя начнется для иркутян с хорошей погоды. Синоптики прогнозируют 13 августа тридцатиградусную жару. Воздух раскалится уже в обед, тогда как ночью и утром столбик термометра опускался лишь до +18,+21 градуса. Дождя не ожидается и ветер 5-10 м/с не побеспокоит.

Однако меньше повезло жителям западных и северных районов Иркутской области. Там пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы.

- Ветер юго-восточный, в западных районах северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с, - говорят о погоде в регионе в иркутском УГМС. - Температура ночью +12,+17 градусов, при прояснении +5,+10, днем +26,+31, при облачной погоде +21,+26.

Однако уже во вторник непогода подберется и к Иркутску, так что успеваем поймать за хвост уходящее лето!