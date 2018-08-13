2018-08-13T07:43:14+03:00
Происшествия

Видео шокирующего ДТП автомобиля и квадроцикла на Ольхоне: водитель УАЗа был пьян

Тяжелые травмы получил 24-летний водитель мотовездехода [фото, видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Видео шокирующего ДТП автомобиля и квадроцикла на Ольхоне: водитель УАЗа был пьянВидео шокирующего ДТП автомобиля и квадроцикла на Ольхоне: водитель УАЗа был пьянФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Шокирующее ДТП автомобиля УАЗ и квадроцикла на острове Ольхон попало на видео. Произошло оно днем 10 августа на 156 километре трассы Баяндай-Еланцы-Хужир. На кадрах видно, как двое мужчин на квадроцикле пытаются развернуться и останавливаются поперек дороги. На огромной скорости на них мчит автомобиль УАЗ. Пассажир мотовездехода в последний момент замечает опасность и успевает отпрыгнуть, а вот водитель от сильнейшего удара просто вылетел из «седла». Автомобиль же после столкновения отбросило в кювет, где он перевернулся. Сейчас стали подробности случившегося.

- В ходе проведения процедуры медицинского освидетельствования выяснилось, что 46-летний водитель автомобиля «УАЗ» находился в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К слову, он единственный, кто не пострадал в аварии. А вот 24-летний водитель квадроцикла получил тяжелые травмы спины. Его 28-летний друг серьезных повреждений не получил, лишь ушибы. Помощь медиков также понадобилась 43-летней пассажирке «буханки», которая вывихнула плечо.

В соцсетях сейчас активно обсуждают ДТП. Мнения разделились. Одни считают, что есть в случившемся и вина водителя квадроцикла, который остановился поперек дороги. Другие и вовсе едва ли не оправдывают мужчину, сидевшего за рулем УАЗа: мол, его подрезал внедорожник Lexus, проехавший навстречу. Однако большинство все же сходится в том, что виноват именно владелец «буханки».

Так это или нет, будет понятно после детальной полицейской проверки. Добавим, что за три дня с 10 по 12 августа инспекторы ГИБДД задержали 176 пьяных водителей в Иркутской области. Причем 9 из них ехали под алкоголем уже не в первый раз.

Видео ДТП УАЗа и квадроцикла на Ольхоне.

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