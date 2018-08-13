Путешествие москвича из Москвы до Хабаровска: чем живет Иркутск

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-13T08:23:20+03:00

Обозреватель «КП» Никита Исаев путешествует по России и рассказывает о своих впечатлениях [видеотрансляция с 15.00 по иркутскому времени]

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Сегодня в иркутской студии Радио "Комсомольская Правда" -лидер "Новой России" Никита Исаев, который показывает и расказывает о России реальной в рамках своего автопробега по стране. Красноярск стал двадцатть первым городом в его маршруте.

СПРАВКА "КП"

Никита Исаев

Директор Института актуальной экономики. Экономист, юрист, политолог. Кандидат юридических наук, действительный государственный советник 3 класса. Был первым заместителем министра по делам молодежи (Госкоммолодежи) в 2008 году. В общей сложности 10 лет проработал на государственной службе. Является разработчиком программы «Новый НЭП» – Национальной экономической политики. Постоянный соведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда»