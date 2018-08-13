СЕГОДНЯ 08:28 2018-08-13T08:35:53+03:00

Люди прыгали из окон: В Улан-Удэ на пожаре в гостинице пострадали пятеро жильцов

Одна из пострадавших находится в реанимации с ожогами, четверо других получили травмы ног

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Пожар в одной из гостиниц Улан-Удэ 13 августа едва не обернулся трагедией. Людям пришлось выпрыгивать из окон со второго этажа, чтобы спастись. Звонок в экстренные службы поступил в 5 часов утра. На место происшествия выехали девять пожарных расчетов и домчали туда за семь минут.

- На момент прибытия двухэтажное здание было полностью охвачено огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожару был присвоен третий ранг, угрозы перехода огня на соседние постройки не было. Возгорание было ликвидировано за полтора часа.

Пострадали пятеро человек. С ожогами в тяжелом состоянии в реанимацию попала женщина. У других травмы, полученные от падения с высоты.

Что стало причиной пожара, сейчас пытаются выяснить дознаватели МЧС. Отметим, что на первом этаже здания располагается магазин, а в самой гостинице пять номеров. Также сейчас в ведомстве ищут ответ на вопрос, было ли здание оборудовано пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.