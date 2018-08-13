Аварийная посадка По-2 в Иркутской области: пилот и штурман ретро-самолета в больнице Красноярска

СЕГОДНЯ 09:16 2018-08-13T09:29:47+03:00

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Словом, ничего не предвещало такого поворота событий. 48-летний пилот из Красноярска решил совершить очередной и далеко не самый сложный перелет с местного аэродрома «Кузнецово» в село Нижняя Гутара, что в Нижнеудинском районе. Расстояние, скажем, небольшое, - более 400 километров, но зато какой вид открывается экипажу! Горы, реки, озера… Наверное, за этим и отправились в Тофаларию пилот и штурман на «кукурузнике» - раритетном самолете По-2 1939 года выпуска.

Напомним, "КП-Иркутск" сообщало, что на обратном пути, из Тофаларии, произошло ЧП. Сразу после взлета судно потеряло управление и совершило аварийную посадку в лесу вблизи села Нижняя Гутара. Сигнал бедствия авиаторы отправили в экстренные службы по спутниковому телефону. ЧП произошло 11 августа примерно в 16.40 по местному времени.

- При взлете "произошел сдвиг ветра", ретро-самолет потерял управление, - пояснил штурман красноярским медикам, которые прилетели к ним на помощь на вертолете Ми-8. – Борт с пострадавшими сначала совершил посадку в Канске, где к вертолету подъехала "скорая", врачи оценили состояние пострадавших и оказали первую помощь. Затем пилота и штурмана эвакуировали в Красноярск.

- Госпитализировали их в травматологический центр , - пояснили «КП» в краевой больнице. - У пилота перелом голени, у 47-летнего штурмана - ребер. Врачи оказывают им необходимую помощь. Возможно, одному из пострадавших потребуется операция.

Оба авиатора - опытные специалисты. Пилот был командиром Боинга, штурман много лет налетал на Северах. По официальным данным, биплан совершил аварийную посадку. Самолет серьезно поврежден. Вероятно, из-за сильного ветра его снесло, он врезался в землю. Благо высота была еще совсем небольшой. На место происшествия выехали следователи. Они установят причины ЧП. Рассматривается в том числе и версия технической неисправности. Хотя пилот, он же владелец раритета, тщательно следил за своим «детищем». Самолет По-2 был выпущен в 1939 году. Это многоцелевой биплан. Примечательно, что в нем много деревянных конструкций. В годы Великой Отечественной войны такие воздушные судна благодаря их небольшим размерам удавалось прятать в кукурузе. Отсюда – и народное название «кукурузник». Также этот самолет называли небесным тихоходом. Так как почти беззвучно на нем можно было подлетать к вражеским позициям и сбрасывали гранаты. По-2 успешно работал на Севере, хотя кабина полностью открыта, и летчики были подвержены всем ветрам и вьюгам. Сам летчик, кстати, в интервью красноярскому клубу частных пилотов рассказывал:

- После войны По-2 долгие годы использовали в санитарной авиации. Насколько мне известно, у нас в России их осталось не больше пяти. Большинство самолетов уходит безвозвратно, в металлолом. Этот экземпляр сохранился только благодаря людям, болеющим авиацией. Добровольцы, в прошлом авиаинженеры, а сегодня – пенсионеры, потихоньку, тщательно собирали его по сохранившимся оригинальным чертежам.

А еще преодолевал и большие расстояния. В 2013 году летал из Красноярска в порт Диксон – это почти 5 тысяч километров. Ретро-самолет – и постоянный участник разных авиашоу. Сейчас же после аварийной посадки, скорее всего, судну предстоит серьезный и долгий ремонт.