Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета на Байкале

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-13T16:26:38+03:00

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ЧП произошло вечером 13 августа на острове Ольхон на Байкале. В воду рухнул легкомоторный самолет. Видео с места крушения сняли очевидцы.

- Впереди прямо по курсу упавший в воду самолет и, похоже, что человек там, - слышен голос за кадром с проплывающей мимо яхты. - Пилот один. Отбуксировать просит.

Затем на кадрах виден хвост воздушного судна, оставшийся над водой, а рядом крутятся двое мужчин на гидроцикле.

- Лодку сбросить? – кричит им снимающий видео с яхты турист. - Мужики, лодку сбросить? Внутри есть кто?

Позже стало известно, что пилот был один и заверил неравнодушных очевидцев, что летел без пассажиров. Сам он не пострадал. Буксировать самолет с помощью яхты тоже не стали. Побоялись, что тот рассыплется.

Официальных комментариев на момент публикации получить не удалось. Однако отметим, что это уже не первое подобное крушение самолета на острове Ольхон. Так в июле 2017 года рядом с поселком Хужир в воду упал самолет Cessna 172 Skyhawk. Он начал мгновенно тонуть, вскоре над водой также остался виден только хвост. Экипажи судов, которые находились неподалеку от места падения, отреагировали мгновенно. На борту самолета находились четверо мужчин, всех их удалось спасти. Правда, двоим понадобилась помощь медиков.

А буквально на днях в Иркутской области случилось еще одно авиапроисшествие. Жесткую посадку совершил самолет По-2. Он летел из Красноярска в село Нижняя Гутара в Иркутской области. За штурвалом находились опытные пилот и штурман, однако из-за погодных условий они потеряли управления над воздушной ретро-машиной. К счастью, оба мужчины выжили и отделались лишь переломами.