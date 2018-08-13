Иркутянка через суд пыталась забрать своего кота элитной породы у подруги

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-13T18:42:55+03:00

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Не зря в народе говорят, что без кота и жизнь не та. А особенно, когда этот самый кот попал в плен к лучшей подруге. Вот уже два года иркутянка пытается вернусь своего питомца домой. И дело даже не в том, что кот, что называется, голубых кровей. Не какой-то там дворовый Васька, а породы турецкая ангора стоимостью 100 тысяч рублей! А хотя… может быть и в этом дело.

Ну а началось оно вот с чего. В августе 2016 года хозяйка короткошерстного решила на время его отдать. То ли уезжала в теплые края, то ли что. У знакомого ветеринара попросила совета, кому доверить животное. Так и познакомились бывшая хозяйка и нынешняя. Тогда они даже подружились, обговорили, во сколько обойдется гостеприимство и через какое время четвероногого надо будет вернуть. Тут бы еще заключить договор, составить акт приема и передачи кота, но нет. Просто так женщина отдала и его, и деньги за него. А когда вернулась за питомцем, то поняла, что радостная встреча не состоится. Можно даже сказать, пошла коту под хвост. Возвращать его новая владелица отказалась.

- Это послужило поводом для обращения в полицию, а затем в суд, - говорят в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска. - В подтверждение того, что истец является хозяйкой кошки, ею представлены сведения из ветеринарной поликлиники в отношении животного. Однако разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что истцом не представлено доказательств принадлежности ей кошки на праве собственности, также не представлено доказательств нахождения принадлежащего истцу имущества у ответчика. Кроме того, истцом не указаны учетные знаки принадлежащей ей кошки, как то татуировки, чип, не представлены документы, свидетельствующие о паспортизации кошки, ее чипирования.

Да и чего дальше продолжать? Уж давно прошли те времена, когда документами у кота были усы, лапы и хвост. Словом, бумаг на турецкую ангору у его бывшей хозяйки не нашлось и потому суд она проиграла.

Ну а пока женщины чуть ли не дерутся из-за кота, что же он сам? Ему, видимо, все равно, главное, чтоб кормили вкусно.