2018-08-12T04:59:24+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 12 августа: днем до +29 градусов

Жара сохранится еще пару дней
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске.Прогноз погоды в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Последние по-настоящему жаркие дни. В Иркутске в воскресенье, 12 августа, днем ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха составит +27… +29 градусов.

По области 12 августа также без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Столбик термометра днем покажет +27… +32, местами +20… +25 градусов.

Однако синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях погоды: 12-13 августа местами в западных, северных и верхнеленских районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Аккуратнее с огнем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Персеиды 2018: иркутяне могут наблюдать метеорный дождь в ночь на 13 августа

Небесное шоу Персеиды 2018 стартует в десятых числах августа, но самый максимальный придется на ночь с 12 на 13 августа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Более 30 км береговой линии озера очистили участники акции «Безопасный Байкал»
Огромные люстры ремонтируют в Музыкальном театре им. Загурского в Иркутске
Мужчину, который напал на бригаду "Скорой" с ножом, задержали в Улан-Удэ
Работа для выпускника: в Иркутске более 300 новичков устроят на стажировку, а работодателям компенсируют затраты
На общественном транспорте, который курсирует между Иркутском и пригородом, поставят систему учета проезда
Разборки между родственниками: перессорившись, жители Иркутска подали друг на друга иски в суд из-за квартиры
Пьяный дебош в магазине: жительница Иркутска размахивала ножом в супермаркете
Счастливое спасение: 75-летний грибник из Иркутской области двое суток провел в тайге
Пристегни ремень безопасности: нарушителей правил перевозки пассажиров накажут в Иркутской области
ДТП в Тайшетском районе: в столкновении грузовика и автомобиля ВАЗ 2115 погибли два человека
Снижаемся! Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»
Обсчитала коллег: главбух одной из школ Иркутской области похитила из зарплаты коллег 8 миллионов рублей
Пенсионерам компенсируют расходы при переезде с севера Иркутской области
Принял за оленя: в Бурятии охотник случайно застрелил приятеля
Интернет-мошенничество в Иркутске: молодой человек продавал в Сети несуществующие автомобили
Ущерб лесному фонду на 130 тысяч рублей: черного лесоруба поймали в Бурятии
В Приангарье увеличат финансирование школ и детских садов
Достойно. По-европейски. Отель "Европа" ждет гостей Иркутска
В Усолье-Сибирском экс-главбух школы похитила 8 миллионов рублей
Собственника здания, с которого упала балясина и травмировала иркутянку, могут оштрафовать
Полицейские Иркутска спасли дачника, который едва не утонул в болоте
Встреча предпринимателей с руководством Роспотребнадзора состоится в бизнес-приемной Торгово-промышленной палаты 21 августа