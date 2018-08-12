Прогноз погоды в Иркутске на 12 августа: днем до +29 градусов

СЕГОДНЯ 04:34 2018-08-12T04:59:24+03:00

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Последние по-настоящему жаркие дни. В Иркутске в воскресенье, 12 августа, днем ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура воздуха составит +27… +29 градусов.

По области 12 августа также без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Столбик термометра днем покажет +27… +32, местами +20… +25 градусов.

Однако синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях погоды: 12-13 августа местами в западных, северных и верхнеленских районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Аккуратнее с огнем!

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