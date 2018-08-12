Клады в Иркутске: как и где искать сокровища

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-12T12:55:51+03:00

На поиски древних артефактов наш журналист и кладоискатель Рудольф Кавчик отправились на остров Юность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расскажем секреты кладоискательства: сколько стоит металлоискатель, можно ли на этом разбогатеть [фото, видео]

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«Копайте, копайте, ребята, - говорил с усмешкой герой «Острова сокровищ» пират Джон Сильвер. - Авось выкопаете два-три земляных ореха». А в итоге нашел настоящий клад. Реально ли в наше время стать обладателем некогда спрятанных драгоценностей? Корреспонденты «Комсомолки» отправились на поиски приключений - а вдруг повезет?

- Алло, Рудольф? Давайте сделку заключим: вы нам металлоискатель, а мы вам отдаем богатства. Согласны? – звоним одному из первых в России кладоискателей Рудольфу Кавчику.

Встречу назначаем в центре Иркутска - на острове Юность. Может, здесь и зарыт клад?

Рудольф, вытаскивая из чехла аппарат, по ходу дела инструктирует.

– На металлоискателе экономить не стоит, - рассуждает поисковик. - Мой из разряда премиум-класса, стоит около 70 тыс. рублей. Есть и бюджетные варианты за 10 - 15 тыс. рублей, но они всего лишь игрушки. С их помощью даже монетку не найдете. Работают от аккумулятора.

Металлоискатели делятся на бюджетные и премиум-класса. Чем дороже «игрушка», тем больше шансов ее окупить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые лучшие металлоискатели, уверяет Рудольф, выпускает Австралия, далее в рейтинге следует Америка, ну а лидер по подделкам, конечно, Китай. Внешне аппараты выглядят точь-в-точь как оригинальные от известного бренда, но являются лишь некачественной репликой. Обычно их по незнанию хватают в Интернете, покупаясь на низкую цену, а затем сбывают на «Авито».

- Интерфейс электронный, поэтому все, что нужно, - это нажать кнопку «включить», - объясняет Рудольф. - Конечно, на дорогих металлоискателях разные режимы, позволяющие искать как простые побрякушки, так и слитки золота.

- Но мы не на месторождении, - комментирую уже, как заправский кладоискатель. – Ограничусь простыми настройками.

А это значит, глубина обнаружения – 70 - 80 см, в воде – до 30.

- Идешь, словно траву косишь, - дает ценные указания профессионал.

Итак, действую: шагаю вдоль берега Ангары по Юности, ноги погрязают в песке. Наконец аппарат начинает подавать слабый звуковой сигнал, который становится все сильнее и сильнее. Но где именно копать, все еще непонятно. Протяжный писк раздается сразу с двух точек. Рудольф приходит на выручку: указывает направление и дает маленькую лопатку. Я с пиратским азартом начинаю копать. И вот первая находка!

- Это крышка от бутылки, - смеется кладоискатель. - Не расстраивайтесь, первый блин всегда комом.

И не думаю. Азарта, признаться, не убавилось, ведь аппарат все еще подает мне сигналы и звук отличается от прежнего. Копаю рядом - монета! Позеленевший медяк - червонец образца конца 1990-х.

- «Кока-кола» творит чудеса, - смеется Рудольф. – Положи монету на ночь в стакан - утром будет как новенькая. Кстати, для первого раза неплохой результат. Сейчас из меди не делают монеты. При этом находить их легче, ведь лежать под землей они могут хоть 200 лет, и ничего им не будет. Современные деньги чеканят из железа. Пару лет, и они превращаются в кусок ржавчины.

Итак, мой улов за вечер - 38 рублей и серебряная цепочка. Негусто, однако… А как же настоящий клад с бриллиантами?

Такой медяк - теперь тоже ценная находка. Сейчас из меди монеты не отливают.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самый простой и распространенный вариант поиска сокровищ - с помощью старинных карт, - считает Рудольф Кавчик. - На них идет настоящая охота: их выискивают, скупают, а потом сравнивают с современными. Правда, как мне кажется, все, что можно, благодаря картам нашли. Конкуренция ведь высокая: более 2 миллионов энтузиастов увлекаются поиском сокровищ. Поэтому, на мой взгляд, сейчас в лотерею легче выиграть, чем найти богатства. Чтобы на этом зарабатывать, нужно прежде всего думать - просчитывать, где еще не ступала нога искателя.

Рудольф - в прошлом геолог, объездил всю Россию и весь мир. Из кладов, что находил, в свое время создал свой музей, который недавно закрыл.

- Первой моей находкой стали командирские часы, - говорит он. - Обнаружил на том месте, где мы с вами находимся: на острове Юности. Подарил отцу, он много лет носил эти часы. Из ценного также попадались монеты, украшения, кувшины и другие предметы. Обычно складываю находки в одну большую коробку и раздариваю. Кладоискательство – это в первую очередь романтика. Представьте, что чувствуешь, когда держишь в руках фактически чужую судьбу. За каждой вещью прячется история: вот кувшин, который в спешке спрятал зажиточный крестьянин от советской власти; вот нательный крестик, что порвался у солдата, погибшего на полях сражений…

К слову, последние, как и монеты, пуговицы, элементы упряжей коня, возглавляют топ самых популярных находок. Настоящие сокровища находят достаточно редко.

Один из известных случаев произошел в Подмосковье. Гастарбайтер отыскал в подмосковном лесу монеты времен Екатерины II и продал их по отдельности за 15 млн рублей. Государственной ценности они не представляли, а вот для нумизматов - еще какую! Найти покупателей труда не составило: в Интернете тьма сайтов, где можно оценить стоимость находки и подыскать клиента.

Выкопал - сел в тюрьму?

Тоже надеетесь стать обладателем несметных сокровищ? Не торопитесь. Заработать вряд ли сможете, а получить срок - да. Бизнес теневой и опасный.

- На практике привлекают к ответственности только при вопиющих нарушениях: если вскрывают захоронения, мародерничают, приезжают на экскаваторах, - говорит москвич Владимир Порываев. Он основал первую в России контору по поиску кладов. - Мы и сами таких копателей готовы наказать.

Закон гласит, что нельзя повреждать культурный слой (термин в археологии, означающий слой земли на месте поселения человека, сохраняющий следы деятельности людей. - Прим. авт.), которому более 100 лет. Выглядит это так: идете в поле с металлоискателем, он пищит, вы выкапываете крестик, которому более века, - закон нарушен. За это могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей или даже отправить в колонию на срок до 6 лет. Правда, для этого еще придется доказать, что крестику действительно свыше 100 лет. А для этого требуются сложные экспертизы.

- Зато в гражданском кодексе есть статья о запрете ведения раскопок без «открытого листа», то есть без разрешения. Даже если вы ничего не повредили и ущерба не нанесли, металлоискатель могут конфисковать и наложить штраф, - говорит адвокат коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Александр Прудников.

То есть с металлоискателем нельзя ходить?

- Ходить можно, но вот искать клады с его помощью - нет, - продолжает юрист, который на эту тему даже книгу написал. - У каждой земли есть свой собственник, и свои действия необходимо с ним согласовывать. Даже лесник, если увидит вас с металлоискателем на подведомственной ему территории, имеет право потребовать разрешение от лесхоза. Не предоставите - составит протокол и передаст информацию куда следует.

А вот за границей, к слову, заниматься кладоискательством вполне легально.

- В Австралии или в Новой Зеландии за 25 долларов через Интернет оформляют лицензию на добычу золота, - говорит Рудольф Кавчик. - Хочешь - намывай, пожалуйста. Найденное сдаешь в банк и получаешь деньги. Я, к примеру, таким нехитрым образом организовал путешествие для всей семьи. Билеты на самолет, кстати, окупились.

КСТАТИ

Самые известные находки в России

Нарышкинский клад

В 2012 году Санкт-Петербург и всю страну взбудоражила удивительная новость: в особняке на улице Чайковского, 29 обнаружили клад Нарышкиных - 40 мешков с фамильным серебром стоимостью 189 млн рублей. А нашли его рабочие во время реставрационных работ. Сразу начались споры: кому достанется положенные по закону 25% клада - наследникам или реставраторам?

Одна из самых громких находок - Нарышкинский клад. В Петербурге обнаружили 40 мешков с серебром стоимостью 189 млн рублей.Фото: "КП" Архив

- Клад хранится в Константиновском дворце, - рассказал «КП» руководитель Центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей Николай Васильев. - Рабочие не получили ни копейки, ведь речь шла об исторической ценности. Сотрудников компании едва не привлекли к ответственности за то, что по частям выносили из здания клад.

Золото древних гуннов

Еще одна громкая история случилась в 2011 году с жителем Курской области Геннадием Зиминым. Ценности IV – V веков стоимостью в миллион долларов он откапал недалеко от родительского дома. Уникальные вещи приобрели практически за бесценок два коллекционера, о чем узнали сотрудники ФСБ. Суд наказал курянина на 150 часов обязательных работ.

- Клад передали на хранение Курскому краеведческому музею, - рассказывает его родственница Алла. - А сам Гена живет скромно - на пенсию. После этого случая он клады больше не ищет.

Зимин сокрушался: мол, не знал, что нашел исторические ценности, а так бы сдал их государству, чтобы получить свои законные 25%.

Монеты времен Николая II

Совершенно запутанная история произошла с жителем села Второй Булдуруй Николаем Филюшиным в Забайкалье. Летом 2007 года он разбирал фундамент дома и нашел монеты времен Николая II. Сдал клад в полицию, которая передала его в музей. Находку оценили в 300 тыс. рублей, но культурной ценности она не представляла.

- Монет у нас нет, - рассказал «КП» директор Забайкальского краеведческого музея Виктор Колосов. - У нас не было денег, чтобы их выкупить. Поэтому вернули Филюшину.

Он якобы продал их в Москву, отдав 25% суммы местной администрации.