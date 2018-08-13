Пляж Посольский Сор на Байкале вошел в десятку лучших в России

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-13T14:29:19+03:00

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В нашей стране тоже есть живописные пляжи, которые не уступают побережьям тропических стран. Здесь вам и теплая водичка, и золотистый песок, и комфортабельные гостиницы. Портал Турстат составил рейтинг лучших пляжей России. Приятно, что в десятку самых-самых вошло и красивейшее место на Байкале - Посольский Сор. Залив занял 9-ю строчку рейтинга. На первых позициях берега Крыма, Анапы, Сочи, Краснодарского края.

- Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей, - говорится в сообщении аналитического агентства.

Посольский Сор находится на восточном берегу озера, в Бурятии. Длина песчаной косы - около 7 км. На побережье много благоустроенных турбаз и гостиниц, а купаться здесь - одно удовольствие, озеро прогревается до 22 градусов. Словом, то, что место живописное, сомнений нет. Что же касается чистоты воды, то здесь мнение лимнологов не столь радужное.

- Мы каждый год оцениваем санитарно-микробиологические показатели воды в Байкале, - рассказала заведующая лабораторией водной микробиологии Лимнологического института СО РАН Ольга Белых. - В этом году мы не проводили такого исследования именно в Посольском Соре. Зато здесь мы проверили уровень токсинов и обнаружили, что их количество превышает норму. Точные цифры пока не обнародуем, так как нужно проводить еще дополнительные пробы. Однако собранных результатов уже достаточно для того, чтобы насторожиться.

Откуда же появились токсины? Специалист пояснила, что эти вещества - результат жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, живущих в Байкале, - планктона. Другими словами, вода «зацвела». Уже сейчас заметно, что она стала мутной, буроватого цвета.

- Бить тревогу рано, но постоянно брать здесь пробы воды необходимо. С этой рекомендацией мы будем обращаться в Росприроднадзор, - продолжает Ольга Белых. - Ведь если дальнейшие исследования покажут, что токсины в Посольском Соре значительно превышают норму, тогда купание в этом месте озера нужно запрещать. Да и пить такую воду опасно: токсины вредны для человека, могут вызывать различные поражения нервной системы. Однако повторюсь: пока точные выводы делать рано.

Лимнологи оценили санитарно-микробиологические показатели воды и в других заливах Малого Моря. В основном брали пробы в бухтах, где летом больше всего отдыхающих: в заливах Мухор, Хужир-Нугайский, Иркутская Губа, а также в проливе Ольхонские Ворота - заливах Куркут, Хул, Загли и в бухте Базарная.

- В первую экспедицию по акватории озера мы отправились со 2 по 6 июля, - рассказывает младший научный сотрудник лаборатории водной микробиологии Лимнологического института СО РАН Юлия Штыкова. - Не секрет, что в озеро постоянно попадают стоки многочисленных турбаз. Нам было важно понять, превышает ли количество бактерий допустимую норму.

В полевых условиях экологи определяли количество колиформных бактерий и энтерококков.

- Содержание первых почти во всех заливах не превышает нормы, однако они есть, что говорит о возможных патогенных микроорганизмах, - добавляет Юлия Штыкова. - Обнаружены и энтерококки. Например, в заливах Мухор и Иркутская Губа (Ольхон) их количество превышало допустимые нормы, что говорит о поступлении сточных вод с турбаз, которых очень много на побережье.

Самыми чистыми оказались заливы Хул и Загли. Здесь, по мнению специалистов, самое благоприятное санитарно-микробиологическое состояние.

- Мы обязательно продолжим исследование, - говорит Юлия Штыкова. - Возьмем пробы воды еще и в конце туристического сезона, а затем сравним показатели.

КОНКРЕТНО

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1. Массандровский пляж (г. Ялта, Крым)

2. Золотой пляж (г. Феодосия, Крым)

3. Пляж в Джемете (г. Анапа)

4. Суджукская коса (Цемесская бухта, г. Новороссийск)

5. Имеретинский пляж (г. Сочи)

6. Куршская коса (Лесной, Калининградская обл.)

7. Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край)

8. Шаморовский пляж (Лазурная бухта, г. Владивосток)

9. Посольский Сор (о. Байкал)

10. Янтарный пляж (Калининградская обл.)