2018-08-14T04:57:37+03:00
Общество

Прогноз погоды на 14 августа в Иркутске: вечером будет дождь

Днем воздух прогреется до +27 градусов
Яна ЛИСИНА
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Прогноз погоды в Иркутске.Прогноз погоды в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 14 августа, во вторник, ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, а вот вечером пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью составит +15… +17 градусов, днем воздух прогреется до +25… +27 градусов.

Иркутский Гидрометцентр предупреждает и о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды. Так, 14 августа в западных, северо-западных районах, в горах Восточного Саяна, днем и в центральных районах, а также 15 августа по области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Будет дуть северо –западный ветер 14 августа днем до 12-17 м/с, 15 августа до 15-20 м/с.

Температура ночью в Приангарье составит +13… +18 градусов, днем +25… +30, в Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах при малооблачной погоде до +33 градусов.

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