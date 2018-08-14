2018-08-14T07:18:44+03:00
Происшествия

ЧП на Ольхоне: гидросамолет не смог взлететь и ушел под воду

Собственник судна сам будет поднимать его на поверхность [видео]
Яна ЛИСИНА
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Фото: скриншот с видео, предоставленного Галиной СолонинойФото: скриншот с видео, предоставленного Галиной Солониной
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Стали известны подробности происшествия с самолетом на Байкале. Напомним, вечером 13 августа очевидец Галина Солонина во время отдыха на острове Ольхон запечатлела на камеру мобильного кадры крушения воздушного судна.

Позже стало известно, что на борту был только пилот. Он не пострадал.

- Это было не крушение, гидросамолет не смог взлететь из-за технической неисправности, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в Единой диспетчерской службе Ольхонского района. – При взлете оторвался правый поплавок.

Кроме того, следователи по факту инцидента проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Собственник гидросамолета намерен сам поднимать ушедшее под воду судно. Глубина в месте, где произошло ЧП, составляет около пяти метров.

Напомним, год назад практически в том же месте на Байкале произошел похожий случай. В воду упал прогулочный самолет Cessna 172 Skyhawk. Пострадали два человека.

А на выходных аварийную посадку совершил раритетный самолет По-2 в Тофаларии. Сигнал бедствия авиаторы отправили в экстренные службы по спутниковому телефону. ЧП произошло 11 августа примерно в 16.40 по местному времени.

Самолет упал в Байкал.Автор: предоставлено Галиной Солониной

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