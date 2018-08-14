2018-08-14T08:47:24+03:00
Происшествия

В Усть-Куте убили предпринимательницу: по версии следствия преступление заказное

Тело 58-летней женщины обнаружили в ее квартире
Ольга БУЕВА
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В Усть-Куте убили предпринимательницу: по версии следствия преступление заказное. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиВ Усть-Куте убили предпринимательницу: по версии следствия преступление заказное. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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Громкое убийство произошло в Усть-Куте. На 58-летнюю предпринимательницу напали прямо в квартире. Причем ее тело удалось обнаружить не сразу - тревогу забили родственники женщины, с которыми она не выходила на связь. 13 августа вместе с полицейскими родным удалось попасть в квартиру. Когда точно неизвестный совершил нападение пока неизвестно.

Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство",

- По одной из версий, предпринимательница хорошо знала того, кто на нее напал, - рассказали "КП" в СК СУ по Иркутской области. - Так как, по словам близких, она открывала дверь только своим знакомым. Поэтому сейчас наши специалисты опрашивают тех, кто лично знал погибшую. Пока на след предполагаемого преступника выйти не удалось.

Женщина владела небольшим придорожным кафе недалеко от Усть-Кута, поэтому не исключено, что убийство - заказное. В настоящее время тело женщины находится на судебно-медицинской экспертизе.

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