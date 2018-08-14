2018-08-14T10:09:48+03:00
Политика

Благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды 2018» началось в Уриковском МО

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Фото: дизайн-проект благоустройства сквера, расположенного по адресу: с. Урик, ул. Лунина,1Фото: дизайн-проект благоустройства сквера, расположенного по адресу: с. Урик, ул. Лунина,1
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На территории Уриковского муниципального образования в 2018 году принята программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022г.». По данной программе заключены соглашения с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о предоставлении средств из федерального, областного и местного бюджета на благоустройство населенных пунктов.

В феврале 2018 года состоялись общественные обсуждения с гражданами, на которых были обозначены места благоустройства, виды планируемых работ, рассмотрены замечания и предложения от населения.

В рамках заключенных соглашений на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов выделено 7,4 млн.руб. Заключены муниципальные контракты и начаты работы во дворах домов в п. Малая Топка, ул. Ключевая, 47-49 и в с. Урик, ул. Братьев Ченских, 2 и 2б. По этим проектам предусмотрено асфальтирование, освещение дворов и подъездов к ним, установка элементов детского игрового оборудования и других малых архитектурных форм, а так же озеленение и декоративное ограждение.

Также подрядчики приступили к работам по благоустройству территории сквера по адресу с. Урик ул. Лунина, 1. Сумма выделенных средств составляет 5,1 млн.руб. В результате, в с. Урик появится первая зона отдыха, с площадками из брусчатки, на которых установят уютные скамьи, декоративное освещение, клумбы и озеленение. Впоследствии планируется установка фонтана.

Завершение работ по всем проектам планируется к 15 октября 2018 года.

По словам главы администрации А. Е. Побережного, оценивая уровень бюджета Уриковского муниципального образования, сегодня комплексное развитие территории возможно только с привлечением федеральных и областных средств, через участие в Государственных программах. Перспективным направлением сегодня является программа «Формирование комфортной городской среды на территории Иркутской области на 2018-2022» годы. В 2019 году, в случае выделения средств, планируется благоустройство территории многоквартирных домов по адресу п. Малая Топка, ул. Верхняя, 8 «А», ул. Ключевая, 43-45 и завершение работ по благоустройству сквера, начатого в 2018 году.

Степанова К. А.

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