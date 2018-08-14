Кандидат в депутаты Заксобрания Иркутской области Эдуард Дикунов заявил в правоохранительные органы о нарушении закона избирательной комиссией.

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-14T13:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициатор проекта «В поле зрения», кандидат в депутаты Законодательного Собрания Приангарья Эдуард Дикунов обжалует отказ избирательной комиссии в своей регистрации. Иск подан в Иркутский областной суд. Также направлены заявления прокурору Иркутской области и руководителю регионального управления СКР, так как, по мнению кандидата, при проверке подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, имели место быть служебный подлог и превышение полномочий руководством избиркома.

3 августа избирком отказал кандидату в регистрации. Решение было мотивировано тем, что более 10% подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Эдуарда Дикунова, признаны недействительными.

Проект "В поле зрения"

Команда проекта «В поле зрения» располагает информацией, что вместо сотрудника МВД подписи по поручению председателя Иркутской городской территориальной избирательной комиссии № 2 Алены Барышниковой проверяла сотрудница областной избирательной комиссии Анна Завьялова, которая не имела права этим заниматься.

Проект "В поле зрения"

Данный факт подтверждается фото- и видеоматериалами, имеющимися в распоряжении команды проекта. Из них следует, что, находясь в кабинете № 9 в здании управления по вопросам миграции УВД в Октябрьском округе Иркутска (ул. Красноказачья, 131), Анна Завьялова проводит проверку подписей в подписных листах, представленных Эдуардом Дикуновым, вносит данные в компьютер и своей рукой вписывает результаты проверки в справку. Ее в дальнейшем подпишет инспектор миграционной службы УВД. Фото- и видеоматериалы приложены к данному пресс-релизу.

Проект "В поле зрения"

Таким образом, подписные листы проверяли не эксперты, а неуполномоченное на то лицо по поручению председателя теризбиркома, то есть были грубо нарушены нормы закона по порядку проведения проверок и экспертиз подписных листов, что в дальнейшем послужило основанием для отказа в регистрации Эдуарда Дикунова.

Несмотря на то что у кандидата по закону есть 10 дней на обжалование решения избиркома, в течение которых он сохраняет статут кандидата, по письму Алены Барышниковой был заблокирован избирательный счет Эдуарда Дикунова. А в рекламные компании Иркутска от нее поступило указание освободить все рекламные поверхности с изображением кандидата.

Проект "В поле зрения"

Кроме того, от руководителей территориальных общественных самоуправлений Октябрьского округа Иркутска нам поступила информация о том, что Алена Барышникова дала установку председателям ТОСов и ТСЖ докладывать в избирательную комиссию обо всех фактах агитационной деятельности Эдуарда Дикунова. Это указание было дано на встрече с общественниками, которая состоялась в здании Комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска при участии начальника отдела по работе с населением. Из пресс-релиза, размещенного на сайте теризбиркома (скриншот прилагается), следует, что встреча проводилась с целью проинформировать активистов о выборах, рассказать, где и как можно проголосовать. Однако, по словам председателей ТОСов, Алена Барышникова использовала встречу для того, чтобы настроить общественников против Эдуарда Дикунова.

Проект "В поле зрения"

Команда проекта «В поле зрения» полагает, что среди конкурентов Эдуарда Дикунова по избирательному округу № 2 есть заинтересованные лица, которым выгодно его устранить. Среди соперников есть известный строитель-бизнесмен, экс-председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Мы намерены придать произошедшее максимальной огласке.

Елена СМИРНОВА, проект «В поле зрения».