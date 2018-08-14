Аферистка украла у больного ребенка из Иркутска 2 млн рублей пожертвований, собранных на лечение

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-14T14:35:20+03:00

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Маленькой Ксении Агеевой из Иркутска всего два года. И все это время девочка борется со страшным недугом. У нее спинальная мышечная атрофия. Заболевание довольно редкое, а причина его в поломке одного из генов.

- Дочка плохо дышит, двигается, самое страшное, что уровень кислорода в крови падает и это угрожает ее жизни, - рассказывает мама ребенка Юлия Агеева.

Девочка не может самостоятельно сидеть и в свои два годика, когда другие дети покоряют в этом возрасте горки и качели, она только… лежит. А с собой у мамы всегда целый набор жизненно необходимых аппаратов - пульсоксиметр, аспиратор, ИВЛ, откашливатель и многое другое. Когда вдруг Ксюша перестает дышать… именно они и спасают жизнь. Помочь девочке можно, но для этого нужен препарат, который выпускают за рубежом. Его цена космическая. А ждать, когда он пройдет государственную регистрацию в России (процесс уже пошел, в Америке и Европе его используют, - прим.авт.), нет сил. Многие ведь и не дожидаются…

Так, мама больного ребенка решила попросить помощи у людей. В соцсетях он создала группы помощи Ксюше Агеевой, о малышке рассказали местные телеканалы. С миру по нитке девчушке насобирали неравнодушные к судьбе ребенка около 5 миллионов рублей, стоимость препарата же составляет по нынешнему курсу евро – около 53 миллионов рублей. И вот в один прекрасный день Юлии написала «всезнайка» из Сети. Знаете, из разряда голословных интернет-советчиков?!

- Девушка нахваливала столичный благотворительный фонд, давала ссылки на истории детей, которым они помогли, - продолжает женщина.

А потом и… скинула телефон. Конечно, под маской самаритянки скрывалась мошенница – 41-летняя жительница Москвы. Почти два месяца она обрабатывала несчастную мать, питая ее надеждами на скорое выздоровление дочери.

- Я работаю в крупной автомобильной компании и у нас есть свой благотворительный фонд, - говорила она доверчивой иркутянке. – Мы его не афишируем, чтобы не было «наплыва» желающих. Помогаем только «своим», но мимо вашей истории не могли пройти…

Аферистка предусмотрела все. Ее номер мобильника засекречен, в квотах и диагнозах ориентировалась, и даже схема у благотворительного фонда с первого взгляда могла внушить доверие. Надо было приобрести автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей и передать его автокомпании. Безусловно, проделать такую сделку для матери из Сибири, для которой и так каждая копейка на счету, не представлялось возможным. Поэтому дальше последовали предложения «попроще», например, продать свою машину. Но вот незадача! У Агеевых оказалась только далеко не свежая поддержанная иномарка. Еще вариант – купить авто и пригнать его в Москву. И, наконец, стороны сошлись на том, что Юлия покупает машину у некой москвички и перечисляет ей деньги. А уж там, в столице, авто отдают благотворительному фонду.

Юлия поверила мошеннице, которая полтора месяца водила за нос мать больного ребенка. ФОТО: МВД России.

Так, Юлия и перевела продавцу 2 миллиона рублей. При этом все это время мошенница уверяла, что девочке обязательно помогут в клинике за рубежом, договоренность уже есть и даже присылала женщине какие-то документы. В придачу попросила 200 тысяч для «быстрого» оформление визы. Как только деньги упали на чужой счет москвичка еще месяц была на связи, уверяя, что совсем скоро Ксюша поедет на лечение. А потом мобильник лже-сотрудницы благотворительного фонда замолчал и отвечал лишь «абонент временно не доступен». А фейковая страницы фонда исчезла с просторов интернета. Юлия обратилась в полицию.

- Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. 41-летнюю жительницу Москвы задержали в собственной квартире. Суд избрал ей меру пресечения: она заключена под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Я все верну! Как здоровье вашей доченьки? – на встрече с потерпевшей мошенницы ни капли не сожалела о том, что украла деньги, которые собирали ребенку всем миром.

Оказалось, что машину она сдала в автосалон, и она действительно стоила 2 миллиона рублей. Только вот говорят, и сделка это была не «чистой». Полицейские наложили на авто арест. Есть надежда на то, что деньги для Ксюши Агеевой удастся вернуть. Арестовали и банковские счета мошенницы. Официально она числится безработной, у нее тоже есть дети. Только вот чужих ей, видимо, совсем не жаль…

Полицейские не исключают, что на счету москвички могут быть еще подобные преступления. Поэтому правоохранители намеренно не скрывают ее лица.

И, кстати, девочка по-прежнему нуждается в дорогом лекарстве и очень ждет вашей помощи. По словам матери, благотворительные фонды отказывают из-за того, что сумма велика и такое заболевание отсутствует в уставах. А в минздраве вопрос о лечении Ксюши повис в воздухе.

Малышке собирают деньги всем миром,