СЕГОДНЯ 13:58 2018-08-14T14:06:48+03:00

Мы 15 часов надеялись на чудо: брат альпиниста из Бурятии, выжившего при крушении вертолета в Таджикистане. Фото: с сайта ГУ МЧС по Бурятии

Павел Шубин уже сообщил близким о том, что чувствует он себя хорошо

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О том, что в горах Таджикистана потерпел крушение вертолет, родственники Павла Шубина из Бурятии узнали 13 августа в 11.00. Тогда же увидели и списки - да, его имя значится среди тех, кто пропал без вести. Андрей Шубин еще месяц назад улетел в Таджикистан, чтобы уже не в первый раз совершить восхождение на пик Исмоили Сомон (бывший пик Коммунизма).

Напомним, МИ-8 перевозил в базовый лагерь альпинистов. В низовьях ледника Фортамбек на высоте 4500 метров вертолет совершил жесткую посадку. На борту находились 15 альпинистов.

Павел Шубин уже сообщил близким о том, что чувствует он себя хорошо. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

- Время для нас остановилось, - признается брат Павла Шубина Андрей. - Я сам 30 лет служил в авиации и знаю, что такое жесткая посадка вертолета. Шансы выжить невелики. Но человек всегда верит в чудо. Вот и мы продолжали верить. Я говорил себе и близким Паши - нужна информация, без нее легко поддаться эмоциям и отчаяться. Неизвестность хуже всего. И мы продолжали ждать, когда появятся точные данные - а появились они только после того, как вертолеты со спасателями добрались до места крушения. Это произошло спустя 15 часов после известия о ЧП.

Выяснилось, пять человек – три пассажира и два члена экипажа – погибли. Однако сибиряка среди них нет.

Примерно тогда же на телефоне Елены, супруги Павла, раздался звонок с незнакомого номера. Ее сердце замерло, когда она услышала в трубке родной голос.

- Со мной все хорошо, я отказался от госпитализации, чувствую себя хорошо, скоро буду дома, - вот и все, что успел сказать Павел, он звонил с чужой сим-карты, поэтому не мог долго разговаривать.

- Мы были настолько счастливы, что не передать словами, - рассказывает Андрей. - Да, Паша не стал распространяться насчет произошедшего. Но дело не только в том, что он звонил с чужого телефона. Он вообще человек закрытый, немногословный. Мы, кстати, даже не уверены в том, что его здоровью ничего не угрожает - запросто мог просто не рассказать всю правду в своем самочувствии. Он не любит жаловаться, характер у него железный.

Андрей Шубин тоже увлекается альпинизмом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии Павел Шубин - известный человек. Больше 10 лет возглавляет Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу, со студенчества увлекается альпинизмом, горными лыжами, парашютным спортом. Ему и самому приходилось спасать сотни людей.

- Самые приятные моменты в нашей работе – это когда люди находятся живыми, - как-то сказал в одном интервью Павел.

Кстати, экстрим - это у них семейное. Андрей Шубин тоже увлекается альпинизмом. И тоже работает спасателем.

- Мы надеемся, что в ближайшее время сможет обнять нашего Пашу, - говорит Андрей. - Пока, к сожалению,