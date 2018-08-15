В Иркутскую область 14 августа пришли ливни и ветер

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-14T14:13:51+03:00

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Август и так месяц немного грустный - все понимают, что лето заканчивается. С этой мыслью еще можно смириться, когда погода радует теплом и солнцем, но, если за окном промозгло, тогда и вовсе хочется "достать чернил и плакать". Увы, в ближайшие дни о лете придется забыть. В наш регион, как говорят синоптики, пришел холодный фронт. На севере погода испортилась еще в понедельник 13 июля. Зарядили дожди, да и похолодало - на термометре всего +8, +13 градусов.

- Дождь будет идти 15 и 16 августа, - рассказала "КП" начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Кроме того, подует сильный ветер до 15-20 метров в секунду.

Этот прогноз метеорологи уже передали в МЧС. Спасатели в свою очередь рекомендуют сибирякам не затевать в эти дни долгие пешие прогулки и поездки на дальние расстояния. Почти во всем регионе - ненастье.

- Зато в выходные нас ждет передышка - выглянет солнышко, температура будет +21, +25 градусов, - продолжает Юлия Янькова. - Так что наши земляки еще успеют позагорать и покупаться.

Увы, на следующей неделе нас снова ждут дожди. Неужели лето закончилось?

- Осталась последняя декада августа, а последний месяц лето редко бывает очень жарким, - говорит Юлия Янькова. - Впереди и прохладные ночи, и пасмурные дни, когда температура будет примерно +8, +10 градусов. Будут выпадать по-летнему жаркие деньки, но нечасто. Средняя температура второй половины августа в Иркутске +18 градусов. Ночью +1, +6 градусов. Также в последних числах месяца не исключены первые заморозки .