Сергей Левченко: Нужно избегать «механических» решений

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-15T06:17:29+03:00

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Накануне мэры муниципальных образований Приангарья собрались на Региональный совет, который провел губернатор Приангарья Сергей Левченко. Глава области сразу обозначил важность вынесенных на встречу вопросов. Это переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», подготовка школ к учебному году и другие не менее значимые для муниципалитетов темы.

- Все эти приоритетные вопросы мы должны предметно рассмотреть, чтобы решить поставленные перед нами задачи, - призвал глав территорий к эффективной работе Сергей Левченко.

Пора разгребать свалки

Тема коммунальных отходов вызвала на совещании довольно острую дискуссию. Как отметил мэр Свирска Владимир Орноев, новая схема обращения с ТКО вводится с 1 января 2019 года, а понимания, как ее внедрить, пока в целом нет.

Мэр Свирска Владимир Орноев обозначил основные проблемы внедрения новой схемы обращения с отходами.Фото: Леонид МИРОНОВ

- Органы местного самоуправления должны создать площадки для накопления отходов, установить контейнеры для раздельного сбора мусора, организовать систему их мойки и дезинфекции, - напомнил мэр и предупредил: - Надзорные органы не дремлют.

Мэр Саянска Олег Боровский высказал опасения по поводу роста тарифа на сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Фото: Леонид МИРОНОВ

Мэр Саянска высказал опасение, что новая схема приведет к росту тарифа на утилизацию отходов. Мэр Куйтунского района Андрей Полонин обратил внимание на то, что в деревнях люди вообще никогда за вывоз мусора не платили и для больших семей счета за услугу могут стать просто неподъемными. Кроме того, он отметил, что большая часть мусора в сельской местности - это отходы лесопиления, и те, кто их производит, тоже не должны оставаться в стороне.

Представители региональных операторов по обращению с ТКО сообщили: рост тарифа неизбежен. По предварительным расчетам в южных, центральных и северо-восточных районах области он составит около 100 рублей на человека в месяц.

По территориальной схеме обращения с ТКО область поделена на две зоны. В первую входят 11 муниципалитетов: города Братск, Усть-Илимск; Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные территории относятся к зоне № 2. Региональным оператором на севере и западе области в результате конкурса определено ООО «Братский полигон ТБО», во второй зоне - ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, отметил, что территориальная схема обращения с отходами согласована и утверждена, прогнозный объем финансирования соответствующей региональной программы составит 18 млрд рублей из всех источников финансирования, в том числе 4,5 млрд рублей из федерального бюджета, 7,5 млрд рублей - из областного, 4,7 млрд рублей - из внебюджетных источников. Незначительную сумму составят средства муниципалитетов.

В настоящее время правительством Иркутской области обеспечивается подготовка документации для строительства мусороперерабатывающего завода с технопарком. Также проектируется мусоросортировочная станция в Ольхонском районе, строится объект в Нижнеудинском районе, планируется в Слюдянском.

Отвечая на вопросы глав территорий, министр сообщил, что из отдаленных населенных пунктов, особенно на севере области, вывозить мусор экономически невыгодно. Поэтому там, вероятнее всего, будут создаваться мусоросжигательные установки, отвечающие требованиям экологической безопасности.

Андрей Крючков обратил внимание, что на территории региона находится порядка 948 несанкционированных свалок. Чтобы их ликвидировать, потребуется около 6 млрд рублей.

Он также напомнил, что ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду будет расти ежегодно на 15%. Сейчас она составляет 95 рублей за тонну отходов, а к 2025 году достигнет 791 рубля.

По итогам обсуждения непростой темы губернатор Сергей Левченко поручил председателю правительства региона Руслану Болотову рассмотреть вопросы тарифной политики в сфере обращения с коммунальными отходами, изучить возможность введения разной системы оплаты в городах и селах, а также посмотреть, как можно привлечь лесопереработчиков к решению вопроса утилизации мусора, который они оставляют на полигонах.

Мэрам городов и районов области рекомендовано обеспечить выбор земельных участков под размещение площадок накопления ТКО в соответствии с требованиями законодательства, предусмотреть места накопления отходов в градостроительной документации; с 1 января 2019 года обеспечить организацию работы по созданию и содержанию таких мест, проработать вопрос о передаче земельных участков на условиях аренды региональному оператору в соответствующей зоне.

Лидеров проекта по формированию комфортной среды поощрят

О том, как в Иркутской области идет реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на заседании Регионального совета доложил министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов.

Он напомнил, что в 2017 году общий объем финансирования мероприятий проекта составил 788,4 млн рублей, из них 463,5 млн рублей - средства федерального бюджета, 228,3 млн рублей - областного, 96,6 млн рублей - деньги муниципалитетов.

Получателями субсидий в 2017 году стали 15 муниципальных образований региона: города Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск, Железногорск-Илимский, Зима, Нижнеудинск, Киренск, Саянск, Свирск, Тулун, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов.

В этих территориях благоустроили 293 двора, 39 общественных территорий и 7 парков.

В 2018 году объем финансирования проекта составил уже 1 млрд 311,1 млн рублей, включая 625,9 млн рублей средств федерального бюджета, 250 млн рублей - областного, 361,1 млн рублей - местных, а также 74,1 млн рублей из иных источников.

Субсидии в этом году получили 42 муниципалитета региона. В них будет благоустроено 263 территории, в том числе 201 двор, 52 общественных пространства, 10 парков.

В настоящее время благоустройство 13 территорий фактически завершено. В 2019 году в муниципальные образования Иркутской области на поддержку программ формирования современной городской среды и благоустройство парков будут направлены субсидии на общую сумму 873,7 млн рублей, в том числе 623,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 250 млн рублей - из областной казны.

- Опыт реализации приоритетного проекта в 2017 и 2018 годах показал необходимость более раннего доведения субсидий до муниципальных образований в целях своевременного заключения контрактов и выполнения работ до наступления холодов, - отметил Артур Сулейменов. - Субсидии на 2019 год планируется распределить в октябре - ноябре 2018-го. В этой связи органам местного самоуправления необходимо обеспечить качественную подготовку к реализации проектов благоустройства.

На заседании был представлен положительный опыт ряда муниципалитетов по формированию комфортной среды.

Сергей Левченко поручил правительству региона проработать систему поощрения территорий, которые в рамках этого проекта выходят в лидеры.

- Мы видим, что какие результаты показали, к примеру, Саянск и поселок Чунский. Давайте создадим свою систему грантов и будем премировать лучших, - предложил губернатор.

Участники заседания обсудили целый ряд значимых для всех муниципальных образований Иркутской области вопросов. Фото: Леонид МИРОНОВ

Доходы - местным бюджетам

Еще одной темой Регионального совета стали нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов.

Александр Каневский, заместитель министр финансов области, сообщил, что за 6 месяцев 2018 года в местные бюджеты региона было направлено 1,7 млрд рублей. Это второе по величине значение в Сибирском федеральном округе.

В целом по итогам 1-го полугодия Приангарье занимает 3-е место в СФО по обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами.

Каневский заявил, что над увеличением доходов нужно работать прежде всего местным органам власти.

Возможности для этого есть. В частности, это замена дотаций дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

- Муниципалитеты, которые готовы бороться с зарплатами в конвертах, будут в этом заинтересованы, - сказал он.

Также замминистра отметил, что за 7 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов увеличились на 1,5 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя 2017-го. Рост НДФЛ составил 13,1%.

Мэр Куйтунского района Андрей Полонин обратил внимание губернатора на то, что муниципалитеты и рады бы привлекать больше налоговых доходов, но не могут получить информацию о деятельности ряда предпринимателей, в том числе представляющих лесную сферу.

Сергей Левченко отметил, что этот вопрос будет отработан в рабочем порядке. Как сообщил Александр Каневский, у правительства Иркутской области есть опыт общения с крупнейшими налогоплательщиками, которые предоставляют информацию о подрядчиках.

- Эта работа должна быть системной, - подчеркнул глава региона.

Губернатор также заявил, что при рассмотрении вопросов налогообложения не должно быть «механических» решений.

- Приняли упрощенную систему (УСН). Одни муниципалитеты выиграли, другие - проиграли, - заявил Сергей Левченко. - Получился перекос, который нужно исправлять. Поэтому призываю всех отнестись к этой теме очень серьезно.

1 сентября в Приангарье откроются четыре новые школы

До начала нового учебного года уже остается совсем немного времени. Как идет подготовка школ, на заседании Регионального совета рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Старт приемке школ и детсадов был дан 1 августа. Всего ее должны пройти 1956 организаций. На сегодняшний день комиссиями принято 951 образовательное учреждение, или 53%. Работа продолжается.

- Обеспечить полную готовность к новому учебному году - наша общая задача, - обратилась к мэрам Валентина Вобликова. - Важно создать для учеников и педагогов условия, которые гарантируют качество, эффективность и безопасность образовательного процесса.

1 сентября в школы Иркутской области пойдет 321 616 учеников – это на 8,7 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Первоклассников ожидается более 35 тысяч.

В одну смену в новом учебном году будет работать 597 школ региона, еще 236 пока не могут отказаться от двухсменного режима.

Валентина Вобликова также отметила, что 390 сельских и городских школ региона ежедневно организуют доставку более 20 тыс. ребятишек из 898 сел и деревень. С прошлого года муниципальным образованиям предоставляется субсидия на приобретение школьного транспорта. В 2018-м в областном бюджете на эти цели предусмотрено практически 97 млн рублей. Субсидия на покупку 57 новых автобусов выделена 26 муниципалитетам.

В рамках антитеррористических мероприятий в 84% образовательных учреждений области установлены системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, 68% организаций оборудованы кнопками экстренного вызова, 97% огорожены по периметру. Особое внимание уделено требованиям противопожарной безопасности: автоматической пожарной сигнализацией оборудовано 98% дошкольных и 98% общеобразовательных учреждений области. Те 50 объектов, которые функционируют без системы вывода сигнала на пульт пожароспасательного подразделения, находятся в труднодоступных населенных пунктах. В этих случаях для реагирования на возникновение возгорания до прибытия наряда пожарной охраны в учреждениях созданы добровольные пожарные дружины, учреждения обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и пожарным инвентарем.

Заместитель председателя правительства Иркутской области сообщила, что 1 сентября в регионе откроют свои двери четыре новые школы: в поселках Молодежный и Горячий Ключ Иркутского района, в Академгородке областного центра и в поселке Китой Ангарского городского округа. Еще два учреждения образования - в Усть-Уде, а также поселке Тутура Жигаловского района - сдадут в эксплуатацию до конца года.

Всего сейчас идет строительство 15 объектов образования. На эти цели было выделено 2,6 млрд рублей.

Капитальный ремонт за счет средств областного бюджета в размере 30,6 млн рублей проводится в 39 школах Приангарья.

В процессе обсуждения вопроса главы муниципальных образований обратили внимание на некоторые проблемы с приобретением школьной мебели и установкой детских площадок.

Губернатор Сергей Левченко поручил изучить возможность создания предприятий, которые могли бы производить качественные мебель и игровые комплексы.

На следующей неделе Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев проведет селекторное совещание, в рамках которого Сергей Левченко доложит готовность системы образования Иркутской области к новому учебному году.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.