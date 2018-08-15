СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-15T09:48:10+03:00

Я уже спасала людей: иркутянку Василину Бурлакову, которая вытащила из воды подростка, нашли через соцсети. Фото: архив героя публикации

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Девушку, которая спасла из Ангары тонущую девочку, искали всем миром. Сначала клич в соцсетях кинула иркутянка, которая стала свидетельницей произошедшего, затем и сотрудники МЧС. Спасатели объяснили, что такие поступки не должны оставаться незамеченными. И героиню дня нашли!

- Это моя подруга, - написала в Сети жительница Иркутска Иванна Обухович.

Нам удалось связаться с Василиной Бурлаковой, которая даже немного удивилась от такого внимания.

- В тот момент я и не думала, что совершаю подвиг, - рассказала "КП" Василина Бурлакова. - Мы с молодым человеком отдыхали на берегу Ангары, в районе Старокузьмихинской улицы.Он уехал, а я осталась одна. Внезапно услышала крики о помощи. И только тогда я обратила внимание на подростков - девочек лет 12-13. Одна из них была в воде. Я запомнила ее волосы, которые плавали над поверхностью. Не раздумывая, я инстинктивно бросилась вперед. В голове мелькала мысль, что тонущие обычно крепко обхватывают тех, кто их хочет спасти. Поэтому надо быть осторожней... Однако этого не произошло: девочка была уже слабой, почти без сознания, поэтому я легко вытянула ее из воды.

Реанимационная помощь не понадобилась. Оказавшись на берегу, школьница начала дышать сама.

- Хотя, конечно, я бы смогла ей помочь, ведь у меня медицинское образование, - продолжает Василина. - Я работаю ветеринаром, но и людей приходилось спасать.

Конечно, после произошедшего спасенная девочка и ее подруги были в таком шоке, что даже не успели поблагодарить свою спасительницу.

Зато это уже сделали многочисленные пользователи соцсетей и спасатели.

- В настоящее время решается вопрос о представлении иркутянки к награде за спасение жизни ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.