Вырубка деревьев в Иркутске: куда исчезла четырехсотметровая аллея в Университетском

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-15T12:07:13+03:00

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Вырубка деревьев стала одной из самых горячих городских тем Иркутска за последнее время. В соцсетях то и дело появляются снимки торчащих пней, поваленных зеленых крон... Горожане негодуют: почему исчезают целые аллеи. Впрочем в администрации еще в мае сезона пояснили, что все насаждения восстановят, что старые тополя угрожают жизни и здоровью прохожих, могут повредить машины и другое имущество.

Однако споры вокруг деревьев, которые безусловно спасают экологию города, не утихают. Народ снова делится снимками. На этот раз вырубили тополя на аллеи протяженностью примерно 400 метров в микрорайоне Университетском. Да, сейчас зрелище действительно удручающее - пни вдоль дороги, мягко говоря, не радуют глаз. Тем более, что этот микрорайон относительно новый и зеленых посадок в нем немного.

- Во время проведения инвентаризации деревья признали ветхими и аварийными, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Но это не единственная причина. По федеральном проекту "Безопасные и качественные дороги" здесь будут расширять проезжую часть. После того, как работы завершат, взамен старых насаждений высадят 83 крупномерных дерева - тополей, лип, ясеней. Это станет защитой прилегающих жилых домов от вредных выхлопных газов с дороги.

Кроме того, администрация заключит с подрядчиком договор, в котором будет прописано, что компания обязана в течении двух лет ухаживать за посадками. Если какие-то деревья не приживутся, то сотрудники фирмы будут обязаны их восстановить.