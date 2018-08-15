«Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Феи в белых халатах»

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-15T14:26:18+03:00

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На их хрупких плечах лежит колоссальная ответственность. Фельдшеры «неотложки» или скорой – часто первые, кого встречаем, когда нам плохо. Они принимают решения, от которых зависит жизнь человека. А медицинские сестры?! Их заботливые руки творят чудеса: они помогают нам восстановить здоровье. Накануне в пресс-центре «Комсомолки» мы наградили победительниц фотоконкурса «Феи в белых халатах», который проходил на сайте kp.ru с 22 мая по 8 августа. Народным голосованием коллеги, пациенты и друзья выбирали самых достойных, прекрасных, творческих леди среди медработников Приангарья.

- Два года – это уже традиция, - поприветствовал победительниц министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. – В прошлом году «Комсомолка» запустила этот проект впервые и он себя хорошо зарекомендовал. В этот раз в два раза больше конкурсантов! А география участников – от Байкальска до Усть-Илимска говорит о том, что у нас работают настоящие феи в белых халатах – умные, красивые и сильные женщины.

И с этим сложно не согласиться. Напомним, «КП», действительно, второй год подряд проводит фотоконкурс на сайте, и мы получили колоссальный отклик. Самыми активными были медработники из Иркутска, Усть-Илимска, Черемхова, Братска, Ангарска, Байкальска, Баяндая, Усолье-Сибирского и Тайшета. Но победа досталась медицинской сестре по массажу Иркутской городской клинической больницы №9 Лилии Степановой.

- Меня активно поддержали не только коллеги, но и пациенты, - рассказывает Лилия. – Они приходили каждый день и говорили: у нас стоит на телефоне «напоминалка», что нужно за вас проголосовать. Не представляете, как приятно получать такую отдачу!

Победительница конкурса Лилия Степанова получила дипломы из рук Олега Ярошенко.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лилия работает в «девятой» больнице в отделении ЛФК, она массажист, но не только в стационере. Лилия часто выезжает и на дом, делает массаж, в том числе и парализованным пациентам. Лилия – выпускница Усольского медучилища и последние 8 лет работает в дружном коллективе 9-ой больницы. Интересно, что мама девушки 30 лет проработала массажистом, Лилия пошла по ее стопам. Второе место в конкурсе одержала еще одна медсестра из этой же больницы. Ух, и сильна была группа поддержки! Анна Падерина работает в стационаре.

Анна Падерина, которой досталось второе место, как и Лилия, работает в иркутской больнице №9.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас, правда, дружный коллектив! – говорит Анна. – За нас двоих все и голосовали.

- Кстати, символично даже, что победа досталась работникам этой больницы, - дополнил Олег Ярошенко. – В прошлом году началось строительство детской поликлиники №9 в предместье Марата и в 2020 году она примет маленьких пациентов. В целом за три года более 3 млрд рублей выделено на строительство и проектирование медучреждений – это раз в 30 больше, чем ранее. Сейчас только возводится шесть подобных объектов.

Но вернемся к победительницам. То, что существует медицинское братство, доказывает и коллектив Усть-Илимской городской поликлиники №2. Это медучреждение отправило на конкурс более десятка фотографий, но ставку сделали на лидера Наталью Соснину и не ошиблись. По итогам голосования она заняла третье место. Приехать на награждение Наталья не смогла, но совершенно случайно в Иркутске в отпуске оказалась заместитель главного врача поликлиники. Она и рассказала о своих «феях».

- В прошлом году наши сотрудницы участвовали во всероссийском конкурсе «Мисс медицина» и мы делали фотосессию, - говорит Светлана Магальникова. – И тогда один из наших врачей занял первое место. А в этом году мы решили поучаствовать в вашем конкурсе и ставку сделали на Наталью – в нашей поликлинике она работает 7 лет в кабинете отоларинголога, а вообще трудится в медицине 22 года. Наталья – профессионал в своем деле, пользуется авторитетом и у коллег и у пациентов, к ней прислушиваются, чуткая, добрая и отзывчивая, настоящая правая рука своего доктора.

Обладательница третьего места Наталья Соснина 22 года работает в медицине.

Конечно, ограничиться только тройкой лидеров мы не могли. Хотелось отметить, наградить и сказать «спасибо» всем! Поэтому в этот раз мы придумали еще три номинации. «За верность профессии» мы присудили медицинской сестре хирургического кабинета Слюдянской районной больницы из города Байкальска Анжелике Аршинской. На конкурс фото отправила в редакцию ее дочка Яна, которая скоро оканчивает школу и уже выбрала будущую профессию – она, как и мама, пойдет в медицину. Белый халат мечтает носить и младшая дочь Анжелики Викторовны – Валерия. Девочки поддержали маму и на награждении. Всем троим спонсор подарил украшения.

Дочки Анжелики Яна и Валерия еще школьницы, но тоже мечтают носить белые халаты.

«За креативность» - досталось фельдшерам станции скорой медицинской помощи, пост село Новожилкино Усольской городской больницы Евгении Крыковой и Татьяне Терещенко. И здесь о работе этих прекрасных фей хочется написать книгу, но, увы, не войдет в формат статьи. Сибирячки и роды посреди леса принимали, и людей спасали не раз. Они – фельдшеры на селе, в их ведении несколько поселков. И, конечно, они первыми приходят на помощь. На конкурс Татьяна и Евгения отправили фото… с трактором. На нем они, безусловно, к пациентам не ездят. Но, однажды, произошла история, когда карета скорой сломалась где-то посреди леса и фельдшерам пришлось «ловить» трактор, водитель которого помог починить машину. На память Татьяна и Евгения и сфотографировались у трактора.

Феи "креативность" - фельдшеры скорой Евгения Крыкова и Татьяна Терещенко.

Еще в одной номинации «За волю к победе» мы отметили коллектив Ангарской городской больницы №1. В прошлом году они были победителями нашего конкурса, а в этом до лидеров не дотянули совсем чуть-чуть, заняв четвертое месте в рейтинге. Три фельдшера «неотложки» Екатерина Иванова, Елена Хачатурян и Александра Шевеленко представили «лечебный дозор». В 2017-ом году они водрузились на лошадей, в этом – на мотоциклы. Вот такие байкерши! Поддержал девушек главный врач больницы Иван Крывовязый, отметив, что «наши девушки выступают везде и мы в этом им только помогаем».

Екатерина Иванова, Елена Хачатурян и Александра Шевеленко – лечебный дозор!

Все победительницы получили дипломы от «КП» и регионального министерства здравоохранения, а также призы - книги из коллекции «Комсомольской правды», а спонсоры вручили конкурсанткам сертификаты в варикозную клинику и украшения.

ЦИФРЫ

60 участниц

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18830 голосов получила лидер конкурса Лилия Степанова.