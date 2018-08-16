2018-08-15T20:39:30+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 16 августа: утром туман, а вечером возможен дождь

В городе чувствуется приближение осени: утром +10 и довольно зябко
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутске сегодня, 16 августа, прохладно, возможен дождь.В Иркутске сегодня, 16 августа, прохладно, возможен дождь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Середина августа напоминает Иркутску о том, что осень уже не за горами. И, если верить всем народным приметам, осень будет дождливой. Ведь раньше люди были твердо уверены - какая погода 15-16 августа, такой и сентябрь. Во всяком случае, сегодня в Иркутске достаточно облачно и дождливо.

-В городе переменная облачность, временами небольшой дождь, утром туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +20,+22°, - сообщает свой прогноз иркутский гидрометцентр.

В других регионах Приангарья также непогода: если в западных и южных районах местами небольшие и умеренные дожди, а местами ливни, то в северных районах местами очень сильные дожди, днем ливни, град. Утром туманно, как это обычно бывает после дождя.

Ветер холодный - западный, северо-западный, временами довольно сильный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.

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