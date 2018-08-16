Киднепинг в Иркутске: за разбитые окна хозяин дома поймал подростков и держал их связанными около часа

СЕГОДНЯ 09:12 2018-08-16T09:15:15+03:00

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Поплатится за свой поступок 56-летний житель садоводства «Факел», которое расположено в 10 километрах от Иркутска. Мужчина работал на участке близкого родственника, где сейчас строится дом и услышал звук бьющегося стекла.

- Местная ребятня разбила окна в доме, я решил их проучить и догнал двоих, - рассказал потом полицейским пенсионер.

И… изрядно переборщил. Мужчина впал в ярость. Схватил травматический пистолет, стал стрелять из него в воздух и угрожать двум мальчишкам. От страха подростки, старшему из которых 14 лет, перестали сопротивляться. Он ударил одного мальчишку по голове, после чего усадил школьников в машину, связав им руки, и поехал искать других «хулиганов». Не найдя их, отвез подростков их родителям.

Полицию вызвали жители садоводства, которые услышали звуки выстрелов. На место приехали и следователи. Спустя пару дней после случившегося они возбудили уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы в отношении двух несовершеннолетних лиц».

Следователи допрашивают подозреваемого, выясняют все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«КП-Иркутск» выяснила, что пенсионер в тот день был трезв, на хорошем счету у родных, друзей, соседей. Разрешение на травматику у него было. Подростки тоже все из благополучных семей. Сам мужчина уже пожалел о случившемся. Говорит, мол, «переборщил». Однако это не спасет его от наказания и вины – за то, что он напал на детей, пенсионеру грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы - от трех до пяти лет.