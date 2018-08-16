СЕГОДНЯ 12:07 2018-08-16T12:36:56+03:00

ЧП с туристами: за 16-летней москвичкой, которая травму головы в горах, из Иркутска вылетел вертолет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на севере Иркутской области. 11 туристов, которые приехали в наш регион из Москвы, вышли из Северобайкальска Бурятии 8 августа.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, во время перехода - мыса Котельниковский до озера Верхнеирельское - шестнадцатилетняя участница группы поскользнулась, упала и получила травму головы и колена. Группу сопровождал врач. Осмотрев девушку, он пришел к выводу, что девушке необходимо попасть в медицинское учреждение.

- По спутниковому телефону руководитель группы связался со спасателям и попросил о помощи, - добавляют в пресс-службе.

В горы вылетел вертолет.

- Туристку доставят в одну из больниц Иркутска для того, чтобы оказать ей помощь, - говорится в сообщении. - Важно, что в этой ситуации очень грамотно поступил руководитель группы. Он заранее зарегистрировал маршрут, поэтому мы быстро организовали спасательную операцию.

Всех туристов призывают заранее сообщать о своих походах, а также учитывать погодные условия.