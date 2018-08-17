Пьянству бой: бетонными блоками загородили вход в пивной магазин жильцы дома в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-17T10:59:43+03:00

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Пока депутаты Госдумы спорят о принятии закона против размещения алкомаркетов в домах, жильцы, видимо, взялись решить проблему сами. Перегородили бетонными блоками вход в магазинчик, который располагается в одной из пятиэтажек Иркутска, обмотали глыбы красно-белой лентой и табличку повесили, мол, ремонт идет. Очереди за горячительным заметно поубавились. А фото с места событий облетело весь интернет.

«Мы жители этого дома коллективно обращались с жалобой на этот магазин, находящийся в жилом доме, так как продажа алкоголя отпускается и в час, и в два, и в три ночи, не смотря на закон о продаже алкогольной продукции до 23 часов!» - появилось объяснение от анонимного автора.

Однако у представителей торговой сети другая версия произошедших событий. Они считают, что речь идет о рейдерском захвате.

- Помещение сдано в аренду нашей компании на 10 лет, - рассказала по телефону «Комсомольской правде в Иркутске» представитель магазина. – Два года назад мы сделали там ремонт и открыли торговую точку по продаже алкогольных напитков. Однако через год помещение было продано с обременением. По договору новый собственник не может расторгнуть с нами аренду и поднять оплату тоже не может.

А бетонные блоки поставить может! Ну, если это, конечно, еще его рук дело. Хозяева алкомаркета вызвали полицию, чтобы это выяснить. Однако виновник переполоха пока что не найден. Был, правда, на месте один мужчина, который за бетонные блоки стоял горой, но он ли их оставил на крыльце?

- А правда ли, что у вас продажа алкоголя ведется по ночам? – спросили мы у представителя магазина.

- Это клевета. За время работы не было зафиксировано ни одного случая.

Тут можно усомниться, но… В том же самом здании по соседству с алкомаркетом находится участковый пункт полиции. Неужто стражи порядка не заметили бы правонарушений у себя под носом?

Впрочем, в истории с бетонными блоками разбираться они не будут. Чай не преступление века, да и вообще вроде как не преступление. Но наказать шутника можно и через суд. Сейчас в торговой сети, потерявшей выручку, задумались о том, чтобы подать иск.