2018-08-17T15:23:17+03:00
Общество

Схема движения транспорта изменилась на Маратовском кольце в Иркутске

Автомобилистам следует быть более внимательными, чтобы не попасть в ДТП [схема]
Яна ЛИСИНА
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Второй этап реконструкции завершен.Второй этап реконструкции завершен.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске завершили ремонт Маратовского кольца - развязки, которая среди автомобилистов считается одной из самых сложных. Именно здесь будущие водители сдают экзамен в ГИБДД. Раньше всех учили, что круговое движение главное, но теперь об этом правиле и применительно к Маратовскому кольцу можно забыть. После реконструкции здесь изменились правила. Внимание на знаки!

- Мы просчитали потоки транспорта и создали новую схему, - говорит начальник Департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Андрей Пономарев. - Самое главное изменение заключается в том, что при въезде на кольцо приоритет теперь у тех, кто движется с улицы Рабочего Штаба.

Напомним, Рабочего Штаба - важная автомобильная артерия, магистраль, по которой курсирует транспорт в микрорайоны Топкинский, Зеленый, Марата, на Александровский и Качугский тракты.

Правда, водители к новой схеме пока не привыкли и, выезжая с Баррикад, на автомате не пропускают поток с Рабочего Штаба. Поэтому инспекторы ДПС призывают автомобилистов обращать внимание на знаки. Их, кстати, установили и в других точках кольца. Так, к примеру, въезд со стороны Рабочей теперь тоже главный. Движетесь по кольцу - на перекрестке с Рабочей не забудьте притормозить. Да, и еще. Круговое «вращение» по кольцу теперь разрешено только троллейбусам.

Схема движения на Маратовском кольце. Фото: Наталья ВИБЕ

Схема движения на Маратовском кольце.Фото: Наталья ВИБЕ

- Реконструкция развязки полностью завершилась, - дополняет Андрей Пономарев. - Появились дополнительные полосы для движения, что позволило с улиц Баррикад и Ангарской ехать по прямой, а также поворачивать направо в сторону «Фортуны» и на улицу Радищева. То есть потоки транспорта разделили, что многократно увеличило пропускную способность развязки.

На кольце уложили новый асфальт, сделали пешеходные переходы, тротуары, светодиодное освещение, нанесли разметку из термопластика. Также предусмотрели парковку на 17 мест в районе поликлиники № 9. А в следующем году планируется сделать наземный или подземный пешеходные переходы и благоустроить внутреннее пространство кольца. Возможно, установят скульптуры или разобьют небольшой парк. Что именно нужно сделать, решат сами иркутяне.

ЦИФРА ДНЯ

5000 м2 - общая площадь реконструируемого этим летом участка Маратовского кольца.

2000 м2 тротуаров обустроено в районе развязки.

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