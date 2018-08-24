Прогноз погоды в Иркутске на 24 августа: днем пройдет дождь

СЕГОДНЯ 02:58 2018-08-23T17:19:10+03:00

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Август балует теплом, но только не сегодня. После довольно жарких деньков наступит прохлада. Днем в Иркутске облачно, будет идти дождь, дуть северо-западный ветер силой 5-10 м/с. Температура ночью составит +13… +15 градусов, днем столбик термометра покажет около +20 градусов.

По области 24 августа ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, в отдельных районах - очень сильные дожди, грозы, днем град. Утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью в Приангарье составит +11… +16 градусов, при прояснении +2… +7 градусов, днем +20… +25 градусов, при облачной погоде +13… +18 градусов.

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