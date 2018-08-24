2018-08-23T17:19:10+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 24 августа: днем пройдет дождь

Столбик термометра поднимется не выше 20 градусов
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске.Прогноз погоды в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Август балует теплом, но только не сегодня. После довольно жарких деньков наступит прохлада. Днем в Иркутске облачно, будет идти дождь, дуть северо-западный ветер силой 5-10 м/с. Температура ночью составит +13… +15 градусов, днем столбик термометра покажет около +20 градусов.

По области 24 августа ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, в отдельных районах - очень сильные дожди, грозы, днем град. Утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью в Приангарье составит +11… +16 градусов, при прояснении +2… +7 градусов, днем +20… +25 градусов, при облачной погоде +13… +18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирский Хатико: брошенный щенок пробежал почти 70 километров в поисках хозяина

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Многодетным семьям дали участки без дорог и коммуникаций в Усть-Илимске
Сергей Левченко: Пятилетний план будет направлен на повышение уровня и качества жизни населения региона
Проезд по улице Верхняя Набережная закроют на один день в Иркутске
"Комсомолка" приглашает наших читателей на День села: 25 августа - в поселок Большая речка, 26 августа - в деревню Усть-Куда
В Иркутской области депутаты местных дум попали в поле зрения прокуратуры
На Байкальском тракте и дороге Тайшет-Чуна-Братск выявлены строительные недочеты
Пропускная способность возрастет: объездную дорогу Первомайский – Университетский ремонтируют в Иркутске
Пробка на улице Баррикад в Иркутске: Мазда Демио перевернулась после столкновения с бетономешалкой
Иркутская фирма по обороту металлолома уклонилась от уплаты налога в 11 миллионов рублей
Мы работаем для иркутян: Центральный рынок увеличил часы работы
Трагедия в Усть-Илимском районе: четыре человека погибли на пожаре в частном доме
Третий день в лесу: пропавшую сборщицу грибов разыскивают в Усть-Кутском районе
Мэтры международной фотожурналистики поделятся с иркутянами секретами мастерства