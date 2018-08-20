2018-08-19T19:51:56+03:00
Общество

Погода на 20 августа в Иркутске: днем до +28

Погода на 20 августа в Иркутске: днем до +28
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 20 августа в Иркутске: днем до +28Погода на 20 августа в Иркутске: днем до +28Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лето подходит к концу, поэтому сейчас у жителей Иркутска, которые еще не были в отпуске, на счету каждый солнечный и жаркий день. Вот только часто так происходит не в выходные, а в будние. Вот и новая рабочая неделя в нашем городе начнется с отличной погоды. В понедельник, 20 августа столбик термометра поднимется до +26, +28 градусов, ветер подует северо-западный, западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Синоптики обещают, что никакого дождя днем не ожидается.

По Иркутской области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +17,+22 градусов.

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