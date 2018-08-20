Фотовыставку в память о погибшем в горах Пакистана альпинисте Сергее Глазунове открыли в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:55 2018-08-20T06:58:14+03:00

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Сергей Глазунов 25 июля трагически погиб в горах Пакистана. На его родине, в Иркутске, в память об альпинисте открыли фотовыставку «Невозможное – это не навсегда…». Разместилась она на первом этаже областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Здесь можно увидеть снимки спортсмена, которые он делал, покоряя горы.

Напомним, трагедия произошла при восхождении на «Латок-1». Это мечта самых отчаянных альпинистов. Впервые эту вершину покорили альпинисты из Японии в 1979 году. Но с тех пор это больше никому не удавалось. Этим летом в Пакистан отправились Сергей Глазунов из Иркутска и Александр Гуков из Санкт-Петербурга. Они хотели не только подняться на «Латок-1», но и по пути снять фильм «Невозможное - не навсегда». Но Сергей сорвался в пропасть и погиб, а Александр остался на практически отвесной скале, где чудом выжил. Через семь дней его спасли пакистанские военные летчики.

Позже "Комсомолка" со слов Александра Гукова составила дневник альпиниста. Тот самый первый роковой день он описывает так:

"Мы с Серегой дошли до высоты 6975 метров. Дальше никак. Слишком плохая погода: ветер, снег, низкие тучи. Решили спускаться. На высоте примерно 6200 метров Серый сорвался вниз. Я смог поставить палатку на выступе скалы градусов в 60 - 70. Отправил сигнал SOS группе, которая находилась ниже, и стал ждать помощи. На телефоне остался один процент заряда".

- В память о первопроходце, спортсмене, деятельном и хорошем человеке, семьей и единомышленники организовали выставку фоторабот Сергея Глазунова, - сообщили в библиотеке. – Работает выставка до 9 сентября.

СПРАВКА «КП»

Сергей Глазунов – фотограф, спортсмен, один из активных наставников проекта «Горы Байкала». Мастер спорта по альпинизму, инструктор, чемпион России, совершивший множество восхождений на сложнейшие вершины, обладатель звания «Снежный барс».

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