Битва за корону: иркутянка Алена Чукавина вошла в топ-5 красавиц «Миссис Россия — 2018»

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-20T07:47:01+03:00

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Итоги конкурса красоты «Миссис Россия — 2018» обсуждают сейчас в интернете. Основное внимание приковано к победительнице, которой стала Анна Телегина из Твери. Ну и, конечно, не утихают разговоры про красавиц, занявших второе и третье места, а также взявших пять почетных номинаций. Может гордиться теперь и Иркутск, ведь участница от нашего города стала «Королевой музыки России – 2018», победив в вокальном конкурсе.

- Я исполнила песню группы Город 312 «Останусь», - рассказала «Комсомольской правде в Иркутске» Алена Чукавина. – Я очень рада, что мой номер признали лучшим. Видимо, сыграло роль то, что я с 5 лет на сцене. Выступала и в школе, и позже в институте. И, кстати, окончила школу искусств по двум направлениям: «хореография» и «фортепиано».

Алена Чукавина стала «Королевой музыки России – 2018»

В биографии сибирячки много других интересных фактов. Так, например, незадолго до регионального этапа конкурса «Миссис Россия — 2018» она уволилась с руководящей должности в нефтяной компании. 29-летняя женщина решила, что все же это не ее дело и захотела вернуться к тому, чем занималась раньше. А именно – к организации праздников. Красавица 12 лет проработала в ресторанном бизнесе.

- На участие в «Миссис Россия — 2018» меня уговорил муж, - признается Чукавина. – Я однажды, лет 10 назад уже участвовала в конкурсе красоты среди студентов, заняла второе место. Тогда же зареклась, что больше на подиум ни ногой. Но вот супруг посчитал, что мне нужно развеяться, отдохнуть. Но я и не ожидала, что стану «Миссис Иркутск – 2018». Но и итогами финала тоже довольна. Главное – это эмоции, которые я получила.

Кроме того, иркутянка еще и новых подруг нашла. Вместе с другими участницами в Москве она провели несколько насыщенных событиями дней, разделила минуты волнения и радости. Теперь в планах Алены Чукавиной вернуться домой и немного передохнуть.