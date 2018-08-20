2018-08-20T07:47:01+03:00
Общество

Битва за корону: иркутянка Алена Чукавина вошла в топ-5 красавиц «Миссис Россия — 2018»

Женщина победила в вокальном конкурсе, исполнив песню группы Город 312 «Останусь» [фото]
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Битва за корону: иркутянка Алена Чукавина вошла в топ-5 красавиц «Миссис Россия — 2018»Битва за корону: иркутянка Алена Чукавина вошла в топ-5 красавиц «Миссис Россия — 2018»
Изменить размер текста:

Итоги конкурса красоты «Миссис Россия — 2018» обсуждают сейчас в интернете. Основное внимание приковано к победительнице, которой стала Анна Телегина из Твери. Ну и, конечно, не утихают разговоры про красавиц, занявших второе и третье места, а также взявших пять почетных номинаций. Может гордиться теперь и Иркутск, ведь участница от нашего города стала «Королевой музыки России – 2018», победив в вокальном конкурсе.

- Я исполнила песню группы Город 312 «Останусь», - рассказала «Комсомольской правде в Иркутске» Алена Чукавина. – Я очень рада, что мой номер признали лучшим. Видимо, сыграло роль то, что я с 5 лет на сцене. Выступала и в школе, и позже в институте. И, кстати, окончила школу искусств по двум направлениям: «хореография» и «фортепиано».

Алена Чукавина стала «Королевой музыки России – 2018»

Алена Чукавина стала «Королевой музыки России – 2018»

В биографии сибирячки много других интересных фактов. Так, например, незадолго до регионального этапа конкурса «Миссис Россия — 2018» она уволилась с руководящей должности в нефтяной компании. 29-летняя женщина решила, что все же это не ее дело и захотела вернуться к тому, чем занималась раньше. А именно – к организации праздников. Красавица 12 лет проработала в ресторанном бизнесе.

- На участие в «Миссис Россия — 2018» меня уговорил муж, - признается Чукавина. – Я однажды, лет 10 назад уже участвовала в конкурсе красоты среди студентов, заняла второе место. Тогда же зареклась, что больше на подиум ни ногой. Но вот супруг посчитал, что мне нужно развеяться, отдохнуть. Но я и не ожидала, что стану «Миссис Иркутск – 2018». Но и итогами финала тоже довольна. Главное – это эмоции, которые я получила.

Кроме того, иркутянка еще и новых подруг нашла. Вместе с другими участницами в Москве она провели несколько насыщенных событиями дней, разделила минуты волнения и радости. Теперь в планах Алены Чукавиной вернуться домой и немного передохнуть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
Еще два пляжа закрыли в Шелеховском районе
Паром «Ольхонские ворота» сломался: на МРС и острове снова образовались очереди
«Ангарскцемент» отметил День строителя
Об исследованиях ученых-биологов ИГУ в международном медиа
Смертельное ДТП в Черемховском районе: виновник аварии скрылся
Всемирно известный швейцарский кардиохирург спас четырех иркутских младенцев с пороком сердца
Иркутян приглашают на кастинг для участия в съемках фильма о городе
Пожар в микрорайоне Ершовском в Иркутске: горел коттедж и автомобиль
Иркутский «Зенит» вновь обыграл «Читу» на выезде
Бюст маршала Рокоссовского перенесли в новый сквер в Иркутске
Откройте, полиция: житель Слюдянки избил участкового, который пытался зайти в его квартиру
Нажилась на больных детях: пенсионерка украла у иркутской школы-интерната почти 1,5 млн рублей
Иркутянин украл в супермаркете 13 коробок конфет и кофе
Подростка убило током в Черемхове
В Усть-Куте мошенница обманула свою знакомую и сняла все деньги с ее кредитки
В Иркутской области полицейские подстрелили ротвейлера, который напал на хозяина
СК: по факту поджога автомобиля главы Шелехова завели уголовное дело
В Иркутске за сутки мошенники похитили около полумиллиона рублей
Движение транспорта ограничат на улице Ленина в Иркутске
Житель Усть-Илимска отравился угарным газом, откачивая воду в подвале своего дома
Покупала сибирячка корову по Интернету: нет ни денег, ни буренки
Пассажиры рейса «Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо» второй день в ожидании самолета
Без вести пропавшего мужчину ищут в Иркутской области
Движение по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Женщина в Братске в ярости зарезала мужа: он ее избивал, а она боялась уйти - ради сына
Следствие: гидросамолет Twin Bee RA- 2335G подняли со дна озера Байкал