В Иркутске дали старт строительству нового аэровокзала

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-20T09:36:01+03:00

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В День Воздушного флота России в иркутском аэропорту заложили камень - символ строительства нового современного аэровокзала. Губернатор Приангарья Сергей Левченко первым взял мастерок в руки и профессионально нанес цементный раствор на подготовленную бетонную плиту. Первостроителями также выступили заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александр Ведерников, генеральный директор АО «Международный аэропорт Иркутск» Андрей Скуба и другие участники торжественной церемонии.

Весь процесс транслировался на большой экран. За ним могли наблюдать жители и гости города, которые пришли на праздник, традиционно проводимый в этот день в аэропорту.

Новый аэровокзальный комплекс внутренних и международных линий планируется построить за 2 года. Он расположится рядом с ныне действующим терминалом, а точнее, напротив него - на территории аэродрома. Рядом разместятся парковка, а также площадка демонстрации авиатехники, где можно будет познакомиться с историей развития авиации.

В День Воздушного флота в аэропорту Иркутска прошла выставка воздушных судов. Фото: Леонид МИРОНОВ

Как сообщил Сергей Левченко, проектирование объекта находится на завершающей стадии. В ближайшее время документацию передадут на экспертизу в Росавиацию.

Стоимость терминала вместе с рулежными дорожками составит порядка 7 млрд рублей. Инвестором выступает ОАО «Рампорт», дочерняя компания госкорпорации «Ростех». Также рядом с аэропортом, в районе улицы Ширямова, предполагается строительство двухъярусной развязки. Эти работы будут проводиться уже за счет бюджетных средств.

- Потребность в новом терминале назрела давно, - отметил губернатор. - За последние годы пассажиропоток существенно увеличился. Сегодня он продолжает расти, причем быстрее, чем в других регионах страны. В позапрошлом году иркутский аэропорт занял 1-е место по росту пассажиропотока в странах СНГ, а в прошлом – вошел в тройку призеров. Если бы мы отложили строительство нового терминала, то уже через год-два обслуживать пассажиров стало бы действительно сложно. Поэтому мы ускоренными темпами выбирали варианты размещения нового здания аэровокзального комплекса. При этом было важно, чтобы терминал находился вблизи существующей взлетно-посадочной полосы. Наша задача - построить новый аэровокзал в течение 2 лет. В 2020 году мы задумали провести в Приангарье чемпионат мира по хоккею с мячом. Постараемся сделать так, чтобы все команды, прилетая к нам, обслуживались уже в новом современном здании внутренних и международных линий.

Терминал сможет принимать 3 млн пассажиров в год. Он будет просторным и удобным. В аэропорту также появятся современные телескопические трапы, с помощью которых можно будет попадать в помещения аэровокзала прямо из самолета, не выходя на улицу.

Вопрос о том, как после открытия нового аэровокзала использовать ранее построенный комплекс, пока открыт, но есть вариант создания на его базе экспоцентра.

– Обозначенные сроки строительства аэровокзала вполне реальны, - отметил Александр Ведерников. - Нужно помнить, что пассажирский терминал направлен на обслуживание пассажиров, а не самолетов. Поэтому закладка первого камня в строительство нового современного комплекса - это замечательное начинание, задуманное властями региона. В Иркутск прилетают не только жители нашей страны, но и гости из многих стран мира. Уверен, что в новом терминале всем будет комфортно.

Так будет выглядеть новое здание аэровокзала.Фото: Юлия УЛЫБИНА

Сергей Левченко подчеркнул, что новый аэровокзальный комплекс - это часть планируемой модернизации воздушной гавани и работа над идеей строительства аэропорта за чертой города будет продолжена.

- Надо учитывать, что из Иркутска вылетают рейсы в 11 городов Китая, - обратил внимание глава региона. - Ни из одного другого региона страны в такое количество территорий КНР самолеты не летают. Авиапарк тоже растет. Местные авиакомпании закупают дополнительные авиасуда. В прошлом году иркутский аэропорт преодолел планку в 2 млн пассажиров в год, в 2018-м это число будет еще больше.

Губернатор Приангарья также поздравил всех собравшихся в аэропорту Иркутска с Днем Воздушного флота России и вручил награды работникам аэропорта.

- Я не ошибусь, если скажу, что многие из присутствующих на этом празднике взрослых в детстве мечтали стать летчиками, - отметил глава региона. - Это очень романтичная и нужная людям профессия. Я поздравляю всех, кто имеет отношение к авиации, с этим замечательным праздником! Особая благодарность ветеранам, которые стояли у истоков развития Воздушного флота. Наш аэропорт, как известно, один из самых старейших в России. Сейчас он получает новую жизнь. Так совпало, что именно в этот день мы заложили первый камень в строительство нового терминала, поэтому это двойной праздник.

В День Воздушного флота в аэропорту Иркутска прошла выставка воздушных судов, где были представлены самолеты CRJ-200, Ан-148, Ан-26, Ан-24, L-410, сухой суперджет, вертолеты Ми-8, «Робинсон», EC-30. Дети и взрослые могли изучить их салоны и даже посидеть в кабине пилотов. Перед аэровокзалом международных линий работала детская развлекательная площадка, в здании внутренних линий - интерактивная экспозиция Иркутского планетария. По традиции в этот день состоялось три благотворительных рейса для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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