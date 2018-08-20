2018-08-20T10:52:13+03:00
Происшествия

Схватка с медведем: сотрудник заповедника погиб на Камчатке

Сибиряк не успел воспользоваться ружьем и ножом
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Схватка с медведем: выпускник иркутского вуза погиб на КамчаткеСхватка с медведем: выпускник иркутского вуза погиб на Камчатке
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Словами скорби сейчас усыпана страничка 23-летнего выпускника Иркутского аграрного университета. Молодой человек 18 августа погиб в схватке с медведем на Камчатке. Эта трагедия оставила после себя много вопросов.

Но на некоторые уже есть ответы. Молодой человек сам родом из Бурятии, учился в иркутском вузе на охотоведа. Получил диплом и устроился работать в заповедник на Камчатке. В день гибели сибиряк был с коллегами, но в какой-то момент отбился от группы и направился за ограждение. Как раз туда, где находится кормовая база медведей. Но зачем? На этот вопрос теперь предстоит ответить следователям, которые начали проверку.

- К нам поступило сообщение об исчезновении в районе озера Курильское сотрудника заповедника, - сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю. - Согласно поступившим сведениям мужчина вышел за оградительное сооружение заповедника. Первоначальные поиски результатов не дали. На берегу были обнаружены только личные вещи пропавшего. А на следующий день в 300 метрах от забора заповедника были найдены костные останки человека.

Стоит сказать, что с собой у сибиряка имелось ружье и нож, а также рация. Однако воспользоваться оружием, а также позвать на помощь он не успел, хотя был опытным охотником. Сейчас на место происшествия выехали группа следователей с представителями заповедника для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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