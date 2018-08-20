Передай дочке, что ее люблю. Позвонив жене, сибиряк пропал в тайге в первый день вахты

СЕГОДНЯ 12:03 2018-08-20T12:34:54+03:00

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Антон Самаркин из Усолья-Сибирского отправился на вахту в Усть-Кутский район. Туда 29-летнего электромонтера позвали знакомые. Обещали золотые горы. Однако в первый же день командировки он пропал.

- Месторождение находится в 120 километрах от Усть-Кута, - рассказывает его супруга Надежда Самаркина. – Это буровая ичеда КП 7. Он звонил мне, говорил, что добрался, но что произошло потом – непонятно.

Достоверно неизвестно, что случилось с мужчиной. Как поясняет супруга Антона, он звонил ей 10 августа утром, говорил, что ему угрожает какая-то опасность. Потом, через несколько часов, снова набрал номер супруги и сказал, что очень любит дочь. Самаркины воспитывают 6-летнюю девочку, ребенок – инвалид – самостоятельно не ходит, не сидит.

- Я не знаю, как мне быть, - едва сдерживает слезы Надежда. – Антон поехал на вахту, чтобы заработать деньги. Я не работаю, не отхожу от ребенка.

Антон и правда в дочке души не чает. Из ориентировки, которую составили полицейские – у него есть татуировка на спине справа в области лопатки - улыбка дочери дороже каждого из вас.

Ищет Антона его брат, он выезжал в Усть-Кутский район. В тайге, где сейчас идут сильные дожди, без спецтехники, снаряжения, да и без сноровки, опасно. Также в лесу искали пропавшего и два спасателя МЧС. Но поиски пока успехом не увенчались.

- Там заблудиться практически невозможно, - говорит брат пропавшего Павел. – Все пути ведут к дороге, горит факел - есть хороший ориентир. То, что там есть дикие животные, да. Но мы тщательно осмотрели место, где последний раз поймали сигнал его мобильника, и там ни одного следа не было. Вероятно, кто-то что-то не договаривает. И даже если Антон куда-то уехал, то почему не выходит на связь?

- Мужчина пропал при странных обстоятельствах, - пояснили «КП» - Иркутск в местной полиции. – На этой неделе мы выезжаем на деляну (так говорят об участках месторождения, - прим. авт.). – Будем устанавливать всех лиц, которые с ним работали, а также вести поиск пропавшего.

- Я не понимаю, почему мужа не ищут, - сокрушается Надежда. – Прошло уже 10 дней…

Со слов родных Антона, на вахту приехали шесть человек уже поздно ночью, расселились по вагончикам, потом легли спать, но по какой-то причине мужчина и его приятель покинули территорию деляны и оказались в лесу. Утром следующего дня товарища нашли на дороге. Но, где находится его друг Антон, пояснить не смог. Мужчину проверили в полиции, взяли у него анализы, которые показали, что он был трезв. Что касается Антона, то в тот день он как раз и сделал те два звонка жене, после чего его телефон отключился. Но тревогу забили в городке вахтовиков только к вечеру.

- Приятель сказал, что ничего не помнит, - говорит Надежда. – Он уже приехал домой в Усолье-Сибирское. А моего супруга так и нет…

Поступает в полицию и много другой информации. Якобы Смаркина видели в разных поселках и городах Иркутской области. Звонят и супруге пропавшего:

- Вчера девушка сказала, что 14 августа видела мужчину с гематомами на голове, похожего на мужа, он садился в автобус между Зимой и Саянском, - заключает женщина.

КОНКРЕТНО

Приметы Антона Самаркина

Был одет: синяя мастерка с капюшоном, черные штаны, кроссовки,.

Приметы: на вид 30 лет; рост 170-175 см.; лицо овальное; среднего телосложения; глаза карего цвета; волосы прямые, темно-русые.

Особые приметы: татуировка на спине справа в области лопатки (улыбка дочери дороже каждого из вас), татуировка на правом плече (надпись на английском языке).

При себе имел: черную дорожную сумку.

Предположительно направлялся в сторону поселка Магистрального Казачинско-Ленского района.