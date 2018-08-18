Погода в Иркутске на 18 августа: к нам вернулась жара

СЕГОДНЯ 04:57 2018-08-18T05:05:33+03:00

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Уже закат лета, однако, это не значит, что можно забыть о теплых днях. И сегодняшняя погода это подтверждает: на термометре в середине дня в Иркутске +27 градусов. Вполне можно отправиться на пляж! Тем более, что слишком жарко не будет – будет дуть приятный, но освежающий ветерок до 5-10 метров в секунду. Поэтому наслаждайтесь последними теплыми деньками, ведь осень не за горами.

Такая погода, как утверждают синоптики Гидрометцентра, установилась во всем регионе. В Иркутской области – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, по западу в отдельных районах ливневые дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, местами юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура +22,+27 градусов, при облачной погоде +14,+19 градусов.