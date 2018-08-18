2018-08-18T05:05:33+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 18 августа: к нам вернулась жара

Днем столбик термометра покажет +27 градусов
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Погода в Иркутске на 18 августа: к нам вернулась жараПогода в Иркутске на 18 августа: к нам вернулась жараФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Уже закат лета, однако, это не значит, что можно забыть о теплых днях. И сегодняшняя погода это подтверждает: на термометре в середине дня в Иркутске +27 градусов. Вполне можно отправиться на пляж! Тем более, что слишком жарко не будет – будет дуть приятный, но освежающий ветерок до 5-10 метров в секунду. Поэтому наслаждайтесь последними теплыми деньками, ведь осень не за горами.

Такая погода, как утверждают синоптики Гидрометцентра, установилась во всем регионе. В Иркутской области – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, по западу в отдельных районах ливневые дожди, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный, местами юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура +22,+27 градусов, при облачной погоде +14,+19 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация»
К Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация», организованному Федеральным агентством по делам национальностей, присоединились жители Бельгии, Египта, Испании и Таиланда
Новости 24
Движение транспорта ограничат на улице Ленина в Иркутске
Житель Усть-Илимска отравился угарным газом, откачивая воду в подвале своего дома
Покупала сибирячка корову по Интернету: нет ни денег, ни буренки
Пассажиры рейса «Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо» второй день в ожидании самолета
Без вести пропавшего мужчину ищут в Иркутской области
Движение по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Женщина в Братске в ярости зарезала мужа: он ее избивал, а она боялась уйти - ради сына
Следствие: гидросамолет Twin Bee RA- 2335G подняли со дна озера Байкал
Иркутянин под видеокамерами пытался стащить из супермаркета 13 коробок конфет и 2 банки кофе
Фотовыставка мирового уровня «Гран-при по-русски» от МТС: иркутяне увидят 600 снимков лучших репортеров
XV Международный Байкальский фестиваль интеллектуальных игр
Разбойное нападение на квартиру иркутянки: злоумышленник вошел в открытую квартиру и напал на хозяйку
Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в Иркутской области
Очевидцев ДТП в Усть-Куте 14 октября 2017 года разыскивают полицейские и следователи
Профессиональных домушников, которые за 3 минуты вскрывали замки на китайских дверях, осудили в Иркутске
Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Братске
Убийство семьи в Саянске: мужа и жену зарубили топором случайные знакомые, которых они пригласили в гости
"Я хотел подарить цветы подруге": полиция Иркутска задержала похитителя букета белых роз
Большой альпинистский марафон 2018 в Иркутске: скоростное восхождение на пик Черского стартует 25 августа
Три бассейна, построенные в Иркутской области, популярны у жителей региона
17 августа состоится заключительная встреча из серии вечерних тематических экскурсий «Выживание в лесу»
Губернатор Сергей Левченко: поддержка ветеранских организаций Иркутской области для нас очень важна
На пожаре в Братске погибли женщина и ребенок
Флаг ИГУ подняли на Эльбрус
Два человека пострадали в ДТП в Слюдянском районе
Иркутская область переживает бум популярности умных часов и фитнес-трекеров
Медведь пришел в детский лагерь в Усть-Илимске: хищника ищут охотники
Три международных фестиваля, посвященных русской культуре, пройдут в Тальцах под Иркутском