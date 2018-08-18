Инфинити за 3 миллиона рублей главы Шелехова сожгли ночью

СЕГОДНЯ 07:04 2018-08-18T07:58:37+03:00

Сергей Липин, который меньше года у власти, уверен, что не все довольны методами его работы [фото, видео]

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Автомобиль главы Шелехова Сергея Липина - Инфинити стоимостью около трех миллионов рублей сожгли ночью 18 августа прямо у подъезда дома, где живет градоначальник. Новость об этом опубликовал сам Сергей Николаевич и назвал предполагаемую причину поджога дорогой иномарки, которая уже не подлежит восстановлению.

- Сегодня ночью у подъезда сожгли мою машину, - написал он на страничке в соцсетях. – На посту Главы города нахожусь меньше года, и методы моей работы не всех устраивают. Мы начали тотальную проверку земельных участков, как результат - всем недобросовестным и далеко не бедным арендаторам пришлось заплатить земельный налог, а там, где была возможность, начали возвращать имущество обратно в городскую собственность.

По словам Сергея Липина, «закупки и аукционы стали "прозрачными и честными»

- Город меняется, и не всем это нравится, - отметил мэр. - Трудности говорят о том, что путь выбран верный.

Машина не подлежит восстановлению. Фото: соцсети

Конечно, официальную причину поджога предстоит выяснить правоохранительным органам. Все ночь на месте произошедшего работали сотрудники полиции и ГИБДД.

СПРАВКА «КП»

Родился 8 июля 1974 года. Избирался депутатом дум Баклашинского сельского поселения и Шелеховского муниципального образования. Являлся генеральным директором автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут Шелехов - Введенщина. Глава Шелехова стал в сентябре 2017 года.