Инфинити за 3 миллиона рублей главы Шелехова сожгли ночью
Автомобиль главы Шелехова Сергея Липина - Инфинити стоимостью около трех миллионов рублей сожгли ночью 18 августа прямо у подъезда дома, где живет градоначальник. Новость об этом опубликовал сам Сергей Николаевич и назвал предполагаемую причину поджога дорогой иномарки, которая уже не подлежит восстановлению.
- Сегодня ночью у подъезда сожгли мою машину, - написал он на страничке в соцсетях. – На посту Главы города нахожусь меньше года, и методы моей работы не всех устраивают. Мы начали тотальную проверку земельных участков, как результат - всем недобросовестным и далеко не бедным арендаторам пришлось заплатить земельный налог, а там, где была возможность, начали возвращать имущество обратно в городскую собственность.
По словам Сергея Липина, «закупки и аукционы стали "прозрачными и честными»
- Город меняется, и не всем это нравится, - отметил мэр. - Трудности говорят о том, что путь выбран верный.
Машина не подлежит восстановлению. Фото: соцсети
Конечно, официальную причину поджога предстоит выяснить правоохранительным органам. Все ночь на месте произошедшего работали сотрудники полиции и ГИБДД.
СПРАВКА «КП»
Родился 8 июля 1974 года. Избирался депутатом дум Баклашинского сельского поселения и Шелеховского муниципального образования. Являлся генеральным директором автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут Шелехов - Введенщина. Глава Шелехова стал в сентябре 2017 года.
Инфинити главы Шелехова Сергея Липина сожгли ночью 18 августа.Ольга БУЕВА