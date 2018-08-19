СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-18T22:59:02+03:00

Погода в Иркутске на 19 августа: утром будет дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Погода в Иркутске портится. Ночью 19 августа прошел небольшой дождь, температура воздуха опустилась до +12, +14 градусов. Ожидается дождь и утром. А вот днем осадков, вероятно, не будет. Воздух прогреется до +23, +25 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В других городах и селах Иркутской области обстановка за окном не лучше. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах утром туман.

- Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - уточнили в иркутском УГМС прогноз по области. - Температура ночью +9,+14 градусов, при прояснении +2,+7, днем +23,+28, при облачной погоде +15,+20.