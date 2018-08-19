2018-08-18T22:59:02+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 19 августа: утром будет дождь

Температура воздуха составит +23,+25 градусов
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Погода в Иркутске на 19 августа: утром будет дождьПогода в Иркутске на 19 августа: утром будет дождьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Погода в Иркутске портится. Ночью 19 августа прошел небольшой дождь, температура воздуха опустилась до +12, +14 градусов. Ожидается дождь и утром. А вот днем осадков, вероятно, не будет. Воздух прогреется до +23, +25 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В других городах и селах Иркутской области обстановка за окном не лучше. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах утром туман.

- Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - уточнили в иркутском УГМС прогноз по области. - Температура ночью +9,+14 градусов, при прояснении +2,+7, днем +23,+28, при облачной погоде +15,+20.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Усть-Куте мошенница обманула свою знакомую и сняла все деньги с ее кредитки
В Иркутской области полицейские подстрелили ротвейлера, который напал на хозяина
СК: по факту поджога автомобиля главы Шелехова завели уголовное дело
В Иркутске за сутки мошенники похитили около полумиллиона рублей
Движение транспорта ограничат на улице Ленина в Иркутске
Житель Усть-Илимска отравился угарным газом, откачивая воду в подвале своего дома
Покупала сибирячка корову по Интернету: нет ни денег, ни буренки
Пассажиры рейса «Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо» второй день в ожидании самолета
Без вести пропавшего мужчину ищут в Иркутской области
Движение по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Женщина в Братске в ярости зарезала мужа: он ее избивал, а она боялась уйти - ради сына
Следствие: гидросамолет Twin Bee RA- 2335G подняли со дна озера Байкал