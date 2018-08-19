2018-08-19T07:17:24+03:00
Происшествия

В МЧС Бурятии не подтвердили информацию о пропаже вертолета с ребенком на борту

В ведомстве заверили, что данных о крушении или жесткой посадке в регионе не имеется
Дмитрий НИСИФОРОВ
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В МЧС Бурятии не подтвердили информацию о пропаже вертолета с ребенком на бортуВ МЧС Бурятии не подтвердили информацию о пропаже вертолета с ребенком на борту
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Информация о пропаже вертолета «Agusta» в Бурятии разлетелась по новостным лентам 18 августа. Сообщается о том, что воздушное судно арендовал бизнесмен, который отправился на север вместе со своим ребенком на рыбалку. Вскоре после взлета связь якобы сработал аварийный маяк, а связь с экипажем якобы пропала. Однако в экстренных службах региона информацию не подтверждают.

- Данных о крушении или жесткой посадке вертолета в Бурятии нет, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. – Никаких поисковых работ в регионе не ведется. Сложно даже предположить, из каких источников появилась информация.

Позже выяснилось, что экипаж все-таки вышел на связь, а тревога оказалась ложной. Как рассказал командир судна журналистам, аварийный маяк сработал ложно. Помощь никакая не требуется, пострадавших нет.

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