2018-08-19T13:06:03+03:00
Общество

День воздушного флота России в Иркутске: в аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетов

Гости праздника могли не только полюбоваться воздушными судами, но и сделать памятные фотографии внутри крылатых машин [фоторепортаж]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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День воздушного флота России в Иркутске: в аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетовДень воздушного флота России в Иркутске: в аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждое третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота. В этом году праздник пришелся на 19 августа. Отметили его и в Иркутске. В аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетов.

С самого утра центральные ворота воздушной гавани были открыты для гостей. За четыре часа полюбоваться воздушными судами, а также сделать памятные фотографии внутри крылатых машин пришли сотни жителей и гостей города.

Кроме того, здесь же была представлена большая концертная программа. Работал перед международным терминалом детский городок с тематическими площадками, конкурсами и развлечениями, а в здании терминала внутренних линий можно было посмотреть экспозицию к 105-летию героя России, летчика Петра Егорова. Гостям также предлагалось посетить планетарий и музей оптических иллюзий.

А для тех, кто пропустил празднования Дня воздушного флота в Иркутске, «Комсомолка» подготовила фоторепортаж.

На авиавыставку иркутяне приходили семьями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На авиавыставку иркутяне приходили семьямиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше всего внимания на выставке в иркутском аэропорту привлекали современные вертолеты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше всего внимания на выставке в иркутском аэропорту привлекали современные вертолетыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экспонаты в аэропорту можно было излазить вдоль и поперек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экспонаты в аэропорту можно было излазить вдоль и поперекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие вертолеты частенько бороздят небо над Иркутском Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие вертолеты частенько бороздят небо над ИркутскомФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Быть может, дети, посидевшие сегодня за штурвалами, сделают своей мечтой профессию летчиков и пилотов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Быть может, дети, посидевшие сегодня за штурвалами, сделают своей мечтой профессию летчиков и пилотовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке выстраиваилсь очереди из детей, чтобы пробраться внутрь крылатых и винтокрылых машин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выставке выстраиваилсь очереди из детей, чтобы пробраться внутрь крылатых и винтокрылых машинФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне увидели не только самолеты и вертолеты, проверенные временем, но и новые модели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне увидели не только самолеты и вертолеты, проверенные временем, но и новые моделиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без селфи на фоне воздушных судов, пожалуй, не ушел никто Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Без селфи на фоне воздушных судов, пожалуй, не ушел никтоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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