День воздушного флота России в Иркутске: в аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетов
Каждое третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота. В этом году праздник пришелся на 19 августа. Отметили его и в Иркутске. В аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетов.
С самого утра центральные ворота воздушной гавани были открыты для гостей. За четыре часа полюбоваться воздушными судами, а также сделать памятные фотографии внутри крылатых машин пришли сотни жителей и гостей города.
Кроме того, здесь же была представлена большая концертная программа. Работал перед международным терминалом детский городок с тематическими площадками, конкурсами и развлечениями, а в здании терминала внутренних линий можно было посмотреть экспозицию к 105-летию героя России, летчика Петра Егорова. Гостям также предлагалось посетить планетарий и музей оптических иллюзий.
А для тех, кто пропустил празднования Дня воздушного флота в Иркутске, «Комсомолка» подготовила фоторепортаж.
На авиавыставку иркутяне приходили семьямиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Экспонаты в аэропорту можно было излазить вдоль и поперекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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