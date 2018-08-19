Если я доживу до пенсии, то я хотела бы стать "филармонической старухой"

СЕГОДНЯ 18:26 2018-08-19T18:41:13+03:00

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Сразу оговорюсь, старуха - это слово не обидное, оно подсмотрено где-то в веселых комиксах про бабуль-движушниц. Так вот по моей классификации есть три типа старух.

"Сибэкспоцентровские" старухи. Они приходят туда на каждую выставку. Если выставка продовольственная, то отлично - всё дегустируют, пробуют, угощаются. Если не продовольственная, то собирают газеты, буклеты, слушают лекции. Это такой образ жизни, такие у них ивенты.

Поликлинические старухи. Очень легко вычисляются по толстенной карточке, которая завернута в полиэтиленовый пакет. У них профессионально поставленный голос: "Вас здесь не стояло!", "Мы все только спросить!" Это такой образ жизни, такие у них ивенты.

Сразу оговорюсь, нет здесь ни стёба, ни иронии. Грусть скорее, потому что вполне еще энергичным людям некуда приложить свою энергию. И общения не хватает. Наверное, и поэтому моя старушка- мать до сих пор работает. Хотя и тяжело.

Филармонические старухи. Я вот к ним бы хотела присоединиться в мудром возрасте. У них есть абонемент на весь сезон, перстень на пальце и бусы. А еще у них в ридикюле есть тонкая фляжка с коньяком и свой столик в буфете. Это такой образ жизни, такие у них ивенты.

Вчера на "Царской невесте" сидела рядом именно с такой. Столько удовольствия! Еще до начала она уронила с ноги туфельку. Я говорю, мол, вы что ли Золушка? Да где, говорит, тут мне теперь принца-то сыскать... И сразу задружились, контакт налажен. Периодически шепотом обменивались мнениями по сюжету. "Верных не сыскать", "Любаша-то сильно любила", "Лыков мог и побороться". Еще ругалась, что хлопают внутри действия. Но беззлобно так ругалась. Еще переживала, что Лапиньш перед третьим действием вновь вышел в рубашке, хотя музыканты уже все утеплились. "Тоже уж не мальчик, мог бы чего и накинуть, студено уже!"

А было уже, действительно, студёно. Моя соседка надела плащ. Тонюююсенький. Трясётся. Вот тем хоккейные и отличаются от филармонических, у нас всегда плед с собой! Замотали мы наши коленки этим пледом, притулились друг к другу, досмотрели. Рукоплескали потом артистам. Здорово было всё. И об этом отдельно. А я на неё всё косилась и думала, что да, к филармоническим хочу. Знаете еще что? У неё под зелёный наряд на ресницах тушь была зелёная!

И да, очень надеюсь, что появятся "Тальцинские сезоны", на которые к нам будут приезжать филармонические со всего мира.